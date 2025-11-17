Ανεβάζουν τον πήχη για ΟΤΕ Deutsche Bank και Barclays

Νέες, υψηλότερες τιμές-στόχους για τη μετοχή του ΟΤΕ δίνουν σε νέες τους αναλύσεις Deutsche Bank και Barclays, μετά και τα αποτελέσματα εννεαμήνου του Οργανισμού.

Από τη Deutsche Bank η τιμή-στόχος ενισχύεται κατά 5% από 20 ευρώ σε 21 ευρώ με σύσταση «αγορά», ενώ και η Barclays ανεβάζει το στόχο για τη μετοχή στα 20 από 19 ευρώ.

Η Deutsche Bank εκτιμά ότι η τρέχουσα αποτίμηση της OTE αντανακλά ορισμένες ανησυχίες ότι η ΔΕΗ, η κατεστημένη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, ενδέχεται να καταστρέψει την αξία της εταιρείας τηλεπικοινωνιών, αλλά ο οίκος θεωρεί ότι αυτό είναι απίθανο, με βάση την πρόσφατη συνάντησή τους με τον διευθυντή του διοικητικού συμβουλίου που είναι υπεύθυνος για την επιχείρηση τηλεπικοινωνιών της ΔEH. Ο οίκος ανεβάζει την τιμή στόχο στα 21 ευρώ από 20 ευρώ προγενέστερα με σύσταση «Αγορά».

«Φυσικά, παραμένουμε σε εγρήγορση για τυχόν ενδείξεις στον ελληνικό τύπο ή από τις ανακοινώσεις των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων των βασικών παραγόντων ότι η αγορά εξελίσσεται διαφορετικά από ό,τι αναμένουμε. Η ΔEH θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου φέτος και θα διοργανώσει CMD για να παρουσιάσει το «ενημερωμένο στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2026-2028 στις 19 Νοεμβρίου.

Εν τω μεταξύ, η OTE παρουσιάζει βελτίωση των εσόδων από τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας λιανικής σε ετήσια βάση. Παράλληλα, συνεχίζει να αυξάνει τα έσοδα από τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας κατά 2-3% ετησίως συνεχίζει να επιτυγχάνει αποδοτικότητα στα λειτουργικά έξοδα / συνεχίζει να επενδύει αποτελεσματικά για να στηρίξει την οικονομία της Ελλάδας με εκτεταμένα δίκτυα FTTH και (κορυφαία παγκοσμίως) 5G Standalone.

Την ίδια στιγμή, απαλλάχθηκε από την κινητή τηλεφωνία στη Ρουμανία που «έκαιγε μετρητά» και αυτό με καθαρή θετική τιμή (η οποία θα διανεμηθεί στους μετόχους στις 30 Δεκεμβρίου). Τέλος, συνεχίζει να επιστρέφει σχεδόν το 100% των ετήσιων ελεύθερων ταμειακών ροών στους μετόχους (μέσω μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών), ενώ έχει ασήμαντη καθαρή μόχλευση», καταλήγει ο γερμανικός οίκος.