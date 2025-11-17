Πολυχρονίου (ΣΕΠΕΥ): Απαιτείται διάλογος με τα στελέχη της Euronext

Στην εκλογή του νέου διοικητικού του συμβουλίου προχώρησε το Σάββατο (15/11/2025) ο Σύνδεσμος Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΣΕΠΕΥ), δύο ημέρες πριν (17/11/2025) λήξει η περίοδος της δημόσιας πρότασης που έχει υποβάλει η Euronext στην ΕΧΑΕ. Η ΓΣ πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΝΡ Ασφαλιστικής στο Μαρούσι.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του προέδρου του ΣΕΠΕΥ Γιάννη Πολυχρονίου: «Ενόψει των αλλαγών που επίκεινται στην EXAE, θα πρέπει να ακολουθήσουν ειλικρινείς διαπραγματεύσεις των φορέων της εγχώριας επενδυτικής κοινότητας με τα στελέχη της Euronext, με σκοπό την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Πριν ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις, θα πρέπει να γίνουν αντιληπτές οι ιδιαιτερότητες της αγοράς μας, με δεδομένα την ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής-ενεργοποίησης του ευρέος επενδυτικού κοινού, αλλά και το δημιουργικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν τα μέλη του ΣΕΠΕΥ προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε να αποφευχθούν αρνητικές εξελίξεις, όπως αυτές εμφανίστηκαν στην αγορά της Πορτογαλίας.

Ο ΣΕΠΕΥ διαθέτει σήμερα 34 εταιρείες - μέλη μέσω των οποίων διενεργείται ένα σημαντικό ποσοστό των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι ιδιώτες επενδυτές. Τα μέλη αυτά έχουν καταφέρει να παραμείνουν στην αγορά επί μακρά σειρά ετών κόντρα στις μεγάλες προκλήσεις του παρελθόντος, ενώ κατά τα τελευταία χρόνια αναπτύσσουν περαιτέρω τις εργασίες τους. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι προσφέρουν ουσιαστικές επενδυτικές υπηρεσίες στους πελάτες τους».

Στη γενική συνέλευση παρέστη ως εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Θεμιστοκλής Κοσσίδας, Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ο οποίος παρουσίασε τις διαδικασίες ελέγχου για το ξέπλυμα χρήματος.

ΝΕΟ ΔΣ ΣΕΠΕΥ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε.Δ.

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ – FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ZACHOS Α.Ε.Ε.Δ.

ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – PHAROS Α.Ε.Ε.Δ.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – FORUM Α.Ε.Ε.Δ.

ΛΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – HELLAS FIN Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΡΟΥΠΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ – CONTRACT MOMENTUM Α.Ε.Ε.Δ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΠΕΥ θα πραγματοποιήσει συγκρότηση σε σώμα τις επόμενες ημέρες και θα διοικήσει μέχρι τις 15/11/2028.