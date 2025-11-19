NBG Securities: Το story των ελληνικών τραπεζών παραμένει ελκυστικό

Οι ελληνικές τράπεζες ολοκληρώνουν το 2025 με ένα χαρακτηριστικό που σπάνια βλέπει κανείς στην Ευρώπη: ισχυρή κερδοφορία, υψηλούς δείκτες κεφαλαίου και ταυτόχρονα αποτιμήσεις που εξακολουθούν να κινούνται χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, ο κλάδος αποτιμάται σε περίπου 9 έως 10 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη της επόμενης χρονιάς, με δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία κοντά στις 1,2 φορές. Πρόκειται για επίπεδα που παραμένουν χαμηλότερα τόσο από τον ευρωπαϊκό τραπεζικό δείκτη όσο και από τις τράπεζες της περιφέρειας της ευρωζώνης, την ώρα που οι αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων τοποθετούνται πάνω από το 13% και τα μερίσματα διαμορφώνονται σε ελκυστικά επίπεδα.

Η εικόνα αυτή ενισχύεται από τους εξαιρετικά άνετους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Ο μέσος CET1 του συστήματος παραμένει αρκετές εκατοντάδες μονάδες βάσης υψηλότερος από τις εποπτικές απαιτήσεις, γεγονός που αυξάνει την ορατότητα για συνέχιση των διανομών προς τους μετόχους. Ήδη τρεις τράπεζες έχουν προχωρήσει σε ενδιάμεση διανομή, ενώ ακόμη μία προχωρά σε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών προς το τέλος της χρονιάς.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου κινήθηκαν σε σταθερή τροχιά. Το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα σταθεροποιήθηκε, καθώς οι πιέσεις από τα επιτόκια έχουν περιοριστεί και η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις συνεχίζει να συμβάλλει θετικά. Τα έσοδα από προμήθειες εμφάνισαν εποχικότητα, με στήριξη από δραστηριότητες όπως οι κάρτες, οι μεταφορές κεφαλαίων, το asset management και το bancassurance. Το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε οριακά λόγω νέων προσλήψεων και επενδύσεων σε τεχνολογία, ενώ οι προβλέψεις για κινδύνους διατηρήθηκαν σε ήπια επίπεδα, αποτυπώνοντας τη σταθερή ποιότητα του χαρτοφυλακίου.

Στο επίπεδο των τραπεζών, η Alpha Bank παρέμεινε στο μονοπάτι που έχει χαράξει η διοίκηση, επιβεβαιώνοντας τον στόχο σταδιακής ενίσχυσης των κερδών και ανακοινώνοντας ενδιάμεσο μέρισμα. Η Eurobank διατήρησε την ισορροπία ανάμεσα στην εγχώρια δραστηριότητα και στις διεθνείς μονάδες της, οι οποίες συνεχίζουν να συνεισφέρουν περισσότερο από το μισό των καθαρών κερδών. Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε καθαρή κερδοφορία απόλυτα συμβατή με τις εκτιμήσεις της αγοράς και προχώρησε σε σημαντική ενδιάμεση πληρωμή προς τους μετόχους. Η Πειραιώς, τέλος, ανέδειξε εκ νέου την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου και προχώρησε σε αναβάθμιση των στόχων για την κερδοφορία και την πιστωτική επέκταση, ενώ εντός του τέταρτου τριμήνου υλοποιεί πρόγραμμα επαναγοράς.

Το συνολικό συμπέρασμα της NBG Securities είναι ότι το τρίτο τρίμηνο επιβεβαιώνει μια νέα κανονικότητα για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Η σταθεροποίηση στα βασικά έσοδα, η υψηλή ποιότητα του ενεργητικού και το γενναιόδωρο κεφαλαιακό περιθώριο δημιουργούν ένα περιβάλλον που συνδέεται με αυξημένη προβλεψιμότητα για το σύνολο του 2025 και, κυρίως, με περιθώριο για περαιτέρω ενίσχυση της απόδοσης των μετόχων τα επόμενα έτη.