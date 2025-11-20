Εθνική Τράπεζα: Περιθώριο ανόδου 20% δίνει η Jefferies, διατηρεί «buy»

Η Jefferies και ο Αλέξανδρος Δημητρίου επαναλαμβάνουν τη σύσταση «αγορά» για την Εθνική Τράπεζα, διατηρώντας αμετάβλητη την τιμή-στόχο στα 15,50 ευρώ (που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περί το 20% από τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής) και υπογραμμίζοντας ότι η ΕΤΕ παραμένει η πιο ισχυρή σε επίπεδο κεφαλαίων και ποιότητας ισολογισμού μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Όπως σημειώνει ο οίκος, τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου επιβεβαίωσαν τη σταθερή οργανική κερδοφορία, τη χαμηλή στάθμη προβλέψεων και την εντυπωσιακή ικανότητα κεφαλαιακής συσσώρευσης.

Ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) ανέβηκε στο 19%, ενισχυμένος κατά 70 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους, παρά τη σημαντική πιστωτική επέκταση και την αυξημένη διανομή μερισμάτων. Η Jefferies εκτιμά ότι έως το 2027 η Εθνική θα διαθέτει περίπου 400 μονάδες βάσης υπερβάλλον κεφάλαιο πάνω από τον στόχο του 14%, κάτι που της δίνει, όπως αναφέρεται, «πραγματική ευελιξία» για υψηλότερες διανομές προς τους μετόχους.

Σε όρους αποδοτικότητας, η ΕΤΕ διατηρεί πρωτιά στον κλάδο, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να κινείται στο 16% στο 9μηνο και πρόβλεψη για 15% το 2027. Το κόστος χρηματοδότησης παραμένει το χαμηλότερο μεταξύ των συστημικών τραπεζών, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να ανακάμψουν στο δ’ τρίμηνο.

Η τράπεζα κινείται επίσης δυναμικά στην πιστωτική επέκταση, με στόχο κοντά στα 3 δισ. ευρώ για το 2025, χάρη σε pipeline έργων περίπου 2 δισ. ευρώ. Οι αλλαγές της Jefferies στις εκτιμήσεις είναι οριακές, με μικρές μειώσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους και ελαφρά αυξημένα λειτουργικά έξοδα, αλλά υψηλότερες προβλέψεις για μέρισμα: 0,71 ευρώ για το 2025, 0,79 ευρώ για το 2026 και 0,86 ευρώ για το 2027.

Συνολικά, ο οίκος θεωρεί την Εθνική μία από τις ποιοτικότερες τραπεζικές τοποθετήσεις στην Ελλάδα, με κορυφαία κεφαλαιακή βάση, χαμηλό δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και σταθερά υψηλή κερδοφορία που στηρίζει περιθώριο ανόδου περίπου 23% από τα τρέχοντα επίπεδα.