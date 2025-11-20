#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εθνική Τράπεζα: Έκδοση senior ομολόγου €500 εκατ. με απόδοση 3,422%

Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να φθάνει στο 1,7 δισ. ευρώ από περισσότερους από 100 θεσμικούς επενδυτές. Το ύψος αυτό αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη πάνω από 3,5 φορές του προσφερόμενου ποσού.

Εθνική Τράπεζα: Έκδοση senior ομολόγου €500 εκατ. με απόδοση 3,422%

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 18:23

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στις διεθνείς αγορές, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 3,375% και απόδοση 3,422%. Το ομόλογο, λήξης το 2032 με δυνατότητα ανάκλησης το 2031, αντιπροσωπεύει την δεύτερη ομολογιακή έκδοση από την Εθνική Tράπεζα μέσα στο 2025.

Η συναλλαγή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της τράπεζας για την εκπλήρωση των Ελάχιστων Απαιτούμενων Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) που αποτελεί κανονιστική απαίτηση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να κορυφώνεται στο 1,7 δισ. ευρώ από περισσότερους από 100 θεσμικούς επενδυτές, που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη πάνω από 3,5 φορές του ποσού της έκδοσης.

Η τελική τιμολόγηση αντικατοπτρίζει ένα spread 90 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap. Πάνω από το 75% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. To 58% της έκδοσης διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρίες και συνταξιοδοτικά ταμεία, το 36% σε tράπεζες και private banking, το 5% σε υπερεθνικούς οργανισμούς και το 1% σε hedge funds.

«Η μεγάλη συμμετοχή διεθνών επενδυτών υπογραμμίζει τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της τράπεζας και τις βελτιωμένες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι Commerzbank, Crédit Agricole, GoldmanSachs Europe, Jefferies, JP Morgan και Morgan Stanley ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές της έκδοσης.

Οι δικηγορικές εταιρίες Freshfields και Karatzas & Associates ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εθνική Τράπεζα: Περιθώριο ανόδου 20% δίνει η Jefferies, διατηρεί «buy»

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 101.962 ιδίων μετοχών από 10/11 έως 17/11/2025

Έκδοση ομολόγων σχεδόν €100 εκατ. από την tbi bank το 2025

ΟΔΔΗΧ: Ολοκληρώθηκαν οι εκδόσεις ομολόγων για το 2025

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο