Deutsche Bank: Η Eurobank το κορυφαίο ελληνικό στοίχημα για το 2026

Ένα καθαρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς τις ελληνικές τράπεζες και κυρίως προς τη Eurobank στέλνει η ετήσια έκθεση της Deutsche Bank για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο (European Banks - 2026 Outlook: The Year of Growth).

Η Eurobank κατατάσσεται ανάμεσα στις έξι κορυφαίες επιλογές του οίκου για την επόμενη χρονιά, με τιμή-στόχο τα 3,85 ευρώ, ξεχωρίζοντας σε ένα περιβάλλον όπου οι περισσότερες τράπεζες της Ευρώπης εισέρχονται σε μια νέα φάση ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το report, το 2026 χαρακτηρίζεται ως το «Year of Growth», αφού ο κλάδος αφήνει πίσω του την περίοδο των πιέσεων στα καθαρά έσοδα από τόκους. Το NII έχει ήδη πιάσει πυθμένα για περίπου το 80% των τραπεζών και επιστρέφει σε σταθερή ανοδική πορεία, ενώ η επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης και η σταθεροποίηση των περιθωρίων δημιουργούν ένα περιβάλλον σημαντικής ενίσχυσης της κερδοφορίας.

Η Deutsche Bank σημειώνει ότι η συνολική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών τραπεζών ενισχύεται και από τη δυναμική των μη επιτοκιακών εσόδων, αμοιβές, δραστηριότητες κεφαλαιαγορών και investment banking, τα οποία αποτέλεσαν τον βασικό μοχλό αύξησης εσόδων μέσα στο 2025 και αναμένεται να διατηρήσουν υψηλή ταχύτητα και το επόμενο έτος.

Η εικόνα συμπληρώνεται από τα πολύ ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα των τραπεζών, που κατά μέσο όρο υπερβαίνουν τις εποπτικές απαιτήσεις κατά περίπου 500 μονάδες βάσης, καθώς και από μια σταθερά χαμηλή στάθμη προβλέψεων, με το κόστος κινδύνου να κινείται σε οριακά χαμηλότερα του «κανονικοποιημένου» επιπέδου. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Deutsche Bank εκτιμά ότι ο κλάδος οδεύει προς ROTE άνω του 15% τη διετία 2026-2027.

Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank προβάλλει ως μία από τις ισχυρότερες περιπτώσεις ανάπτυξης. Η τράπεζα βρίσκεται σταθερά πάνω από το consensus σε ό,τι αφορά την κερδοφορία και τη δημιουργία αξίας, ενώ η έκθεσή της στον ελληνικό οικονομικό κύκλο, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των διεθνών δραστηριοτήτων σε αγορές που αναπτύσσονται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δημιουργούν ένα προφίλ με πολλαπλές πηγές αναπτυξιακής δυναμικής.

Η Deutsche Bank επισημαίνει ότι η Eurobank επωφελείται από τις προοπτικές αύξησης όγκων, από τη σημαντική συμβολή των προμηθειών και από τις θετικές συνέπειες των πρόσφατων κινήσεων M&A, οι οποίες ενισχύουν τη διαφοροποίηση και την κερδοφορία της.

Στον συγκριτικό πίνακα που παρουσιάζει η Deutsche Bank για τις έξι κορυφαίες επιλογές της, η Eurobank εμφανίζει υψηλή επίδοση σε όλους τους βασικούς άξονες: δυναμική ανάκαμψης των καθαρών εσόδων από τόκους, ισχυρή πορεία των μη επιτοκιακών εσόδων, οφέλη από εξαγορές, καλά ελεγχόμενα κόστη και χαμηλές προβλέψεις. Ταυτόχρονα, κατατάσσεται στις τράπεζες που εμφανίζουν ισχυρή σχέση αποτίμησης και θετικές εκπλήξεις έναντι των αναλυτικών εκτιμήσεων.

Παρότι η πλήρης αναλυτική παρουσίαση της Deutsche Bank εστιάζει στα έξι top picks, από τα επιμέρους στοιχεία του report προκύπτει ότι το σύνολο των ελληνικών τραπεζών επωφελείται από μια σειρά παραγόντων που τις διαφοροποιούν έναντι άλλων αγορών: έχουν επιτύχει σημαντική μείωση των risk weights τα τελευταία χρόνια, διαθέτουν υψηλές κεφαλαιακές υπεραποθέσεις, εμφανίζουν από τις καλύτερες επιδόσεις σε ποιότητα ενεργητικού και βλέπουν τη ζήτηση για νέες πιστώσεις να ενισχύεται παράλληλα με την ισχυρή πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Η Deutsche Bank, μέσα από αυτό το πρίσμα, αναδεικνύει τη Eurobank ως τον βασικό εκπρόσωπο αυτού του θετικού αφηγήματος, συνδυάζοντας ταχύ ρυθμό ανάπτυξης, ενίσχυση όγκων, αυξανόμενα έσοδα και σταθερά ισχυρή ποιότητα ισολογισμού. Το αποτέλεσμα είναι μια καθαρή σύσταση αγοράς, με την τράπεζα να ξεχωρίζει ως ένα από τα κορυφαία plays στην Ευρώπη για το 2026.