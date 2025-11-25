ΔΕΗ: Ανοδο 20% «βλέπει» η Goldman Sachs

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Αγοραστής» στη ΔΕΗ παραμένει ο διεθνής οίκος, ανεβάζοντας την τιμή-στόχο. Το μεγάλο discount και οι εκτιμήσεις για ισχυρές προοπτικές διψήφιων ρυθμών ανάπτυξης σε κέρδη και EBITDA.

Δημοσιεύθηκε: 25 Νοεμβρίου 2025 - 14:51

Η Goldman Sachs επανέφερε στο προσκήνιο τη ΔΕΗ, ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 20,50 ευρώ από 18 ευρώ και διατηρώντας τη σύσταση «Buy», καθώς θεωρεί ότι η εταιρεία εισέρχεται στη σημαντικότερη φάση αναβάθμισης του προφίλ της την επόμενη τριετία.

Σύμφωνα με την ανάλυση, το νέο στρατηγικό πλάνο 2026-2028 δημιουργεί ισχυρή προοπτική διψήφιων ρυθμών ανάπτυξης σε κερδοφορία και EBITDA, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ευελιξία σε κεφάλαιο και αποδόσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το επενδυτικό πρόγραμμα των 10 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2028, με περίπου 85% να κατευθύνεται σε ΑΠΕ, δίκτυα και FlexGen (ευέλικτη παραγωγή - μονάδες αερίου, μπαταρίες, υδροηλεκτρικά). Η ενίσχυση της κατηγορίας FlexGen -που πλέον απορροφά 19% του πλάνου έναντι μόλις 9% του προηγούμενου- θεωρείται καθοριστική για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών ευελιξίας στο σύστημα και για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος της ΔEΗ.

Με βάση το report, η εγκατεστημένη ισχύς της εταιρείας αναμένεται να φτάσει τα 17 GW έως το 2028, από περίπου 12 GW σήμερα, καθώς επεκτείνονται οι μονάδες ΑΠΕ και αποθήκευσης και ολοκληρώνεται η απόσυρση των λιγνιτικών. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι αυτή η μετάβαση θα οδηγήσει σε EBITDA CAGR περίπου 10% και σε EPS CAGR άνω του 15% έως το 2028, τοποθετώντας τη ΔEΗ στην κορυφή των ευρωπαϊκών integrated utilities ως προς την αύξηση κερδοφορίας.

Κλειδί για την επενδυτική περίπτωση αποτελεί και η ευελιξία στο capex: από τα 10 δισ. ευρώ, μόνο τα 5 δισ. είναι ήδη δεσμευμένα. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να ανακατευθυνθεί, αν οι συνθήκες της αγοράς δεν ευνοούν νέες επενδύσεις, ακόμη και προς πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, λειτουργώντας ως «μαξιλάρι» σε περιόδους πίεσης.

Παρά την αναβάθμιση των εκτιμήσεων, η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount: η GS υπολογίζει ότι στο 2028 P/E η ΔEΗ βρίσκεται στις 8 φορές, έναντι μέσου όρου περίπου 13,5 φορών για τον κλάδο.

Ο οίκος θεωρεί ότι το re-rating του τίτλου έχει ακόμη δρόμο μπροστά του, ειδικά αν επιβεβαιωθεί η τροχιά ισχυρής οργανικής ανάπτυξης που σκιαγραφεί το νέο πλάνο.

