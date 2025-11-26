Χρυσές δουλειές με τη... χρυσή λίρα κάνει η Τράπεζα Πειραιώς

Μερίδιο αγοράς περίπου 60% κατέχει η τράπεζα Πειραιώς στις αγοραπωλησίες χρυσής λίρας, αλλά και τυποποιημένων ράβδων χρυσού μέσω του δικτύου της, αλλά και των τριών εξειδικευμένων καταστημάτων της (Piraeus Gold) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο έχοντας ως βασικό σύμμαχο την αποκλειστική συνεργασία με το The Royal Mint (Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Ηνωμένου Βασιλείου).

Η συμμαχία των δύο πλευρών ξεκίνησε το 2010 και το 2016 αναβαθμίστηκε σε αποκλειστική συνεργασία. Τώρα λανσάρουν μιας περιορισμένης παραγωγής, 15.000 τεμάχια, χρυσή λίρα Αγγλίας (ένεκα της συμπλήρωσης της 15ετούς συνεργασίας), η οποία έχει χαραγμένο το ελληνικό ιδιόσημο «ΕΛ» προς τιμήν της Ελλάδος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που το ιδιόσημο μιας χώρας (σ.σ. που συνεργάζεται με το Royal Mint) χαράσσεται σε νόμισμα. Η τιμή της περιορισμένης έκδοσης ανέρχεται σε 1.100 ευρώ με ένα premium 15% σε σχέση με την απλή έκδοση χρυσής λίρας.

Για να αποκτήσει κάποιος το εν λόγω νόμισμα πρέπει να διαθέτει καταθετικό λογαριασμό στην τράπεζα Πειραιώς (σ.σ. ή να ανοίξει) και λόγω του περιορισμένου της έκδοσης μπορούν να αποκτήσουν την «ροζ χρυσό» επετειακή λίρα οι δικαιούχοι και οι συνδικαιούχοι του λογαριασμού.

Τα εξειδικευμένα καταστήματα της τράπεζας παρέχεται και η υπηρεσία αξιολόγησης των χρυσών λιρών καθώς στην αγορά κυκλοφορούν και «πειραγμένα» τεμάχια, τα οποία η τράπεζα τα αγοράζει με ένα discount της τάξης των 10-15 ευρώ και εν συνεχεία σε συνεργασία με το The Royal Mint τα ανακυκλώνει.

Υψηλή ζήτηση

Βασικό πλεονέκτημα της ελληνικής αγοράς το οποίο εμβαθύνει περαιτέρω την συνεργασία της τράπεζας Πειραιώς με το Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί σύμφωνα με τον Αθανάσιο Αρβανίτη Ανώτερο Γενικό Διευθυντή, Group Chief Treasurer και τον Δημήτρη Μπελούμπαση Γενικό Διευθυντή, Head of Sales Trading, η υψηλή ζήτηση για χρυσές λίρες Αγγλίας από τους Έλληνες, κατά βάση φυσικά πρόσωπα.

Ο ετήσιος τζίρος στην ελληνική αγορά σε χρυσές λίρες ανέρχεται στα 200.000 κομμάτια και το μίγμα πωλήσεων-αγορών στην τράπεζα Πειραιώς διαμορφώνεται στο 60% και 40%, αντίστοιχα.

Οι μόνοι τραπεζικοί οργανισμοί που αποτελούν διανομείς χρυσών λιρών στην Ελλάδα είναι η τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα της Ελλάδος και σήμερα υπολογίζεται ότι οι χρυσές λίρες που διαθέτουν τα φυσικά πρόσωπα ανέρχεται στο 2%-3% του συνόλου των καταθέσεων.

Ασφαλές καταφύγιο

Σύμφωνα με τα στελέχη της τράπεζας η γεω-οικονομία (όρος που προσδιορίζει πλέον τις επιλογές των επενδυτών σε διεθνές επίπεδο λόγω της αλλαγής του γεωπολιτικού status quo) προτάσσει την επιλογή του χρυσού ως μέρος ενός επενδυτικού πακέτου.

«Σήμερα κινείται στην περιοχή του 2% σε παγκόσμιο επίπεδο η επιλογή χρυσού σε ένα επενδυτικό μίγμα. Η τάση δείχνει ότι το ποσοστό θα αυξηθεί», τόνισαν στην παρουσίαση της limited edition.