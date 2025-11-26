Eurobank Equities: Ανεβαίνει στα €62 η τιμή-στόχος για Metlen, top pick

Ο μεσοπρόθεσμος οδικός χάρτης της Metlen σηματοδοτεί μια αποφασιστική εξέλιξη στο επιχειρηματικό της μοντέλο, με τρεις νέους υποτομείς -Κυκλικά Μέταλλα, Κρίσιμα Μέταλλα και Αμυνα- που προορίζονται να επανακαθορίσουν το μείγμα ανάπτυξής της, σημειώνει η Eurobank Equities σε ανάλυση με την οποία αυξάνει την τιμή-στόχο για τη Μetlen στα 62 ευρώ, από 51 ευρώ προηγουμένως, δίνει σύσταση «αγορά» και επιβεβαιώνει την κατάταξη στα top picks.

Συνολικά, οι νέες αυτές δραστηριότητες στοχεύουν να προσθέσουν περίπου €520 εκατ. σε επιπλέον EBITDA ή >50% της ανόδου προς τον μεσοπρόθεσμο στόχο της διοίκησης για €1,9-2,1 δισ. Οι δραστηριότητες αυτές εμφανίζουν εξαιρετικά υψηλούς δείκτες απόδοσης (ROIC 30-70%) και συμπληρώνουν την υπάρχουσα αλυσίδα αξίας του αλουμινίου, δημιουργώντας ένα μοναδικό βιομηχανικό οικοσύστημα που εκτείνεται σε ενέργεια, κρίσιμα υλικά και κατασκευή αμυντικού εξοπλισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τους νέους επιχειρηματικούς πυλώνες, προβλέπουμε πλέον ανάκαμψη στο προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου σε €1,19 δισ. το 2026 (από €970 εκατ. το 2025, επηρεασμένο από έκτακτα γεγονότα) και €1,39 δισ. το 2027, ανερχόμενο σε €1,65 δισ. έως το 2028. Το τελευταίο συνεπάγεται αύξηση περίπου 9% σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις μας, με ακόμη πιο έντονες αναβαθμίσεις στα επόμενα έτη (>20%), τροφοδοτούμενες από συμβολή περίπου €0,4 δισ. από τους νέους υποτομείς.

Θεωρούμε τις νέες δραστηριότητες μετάλλων ως δομικό μοχλό απόδοσης, με τον μετα-φόρων ROIC του Ομίλου να αυξάνεται από 11% το 2025 σε 16% έως το 2029e, καθώς οι δραστηριότητες υψηλότερης κερδοφορίας κλιμακώνονται.

Καίριας σημασίας, αναμένουμε τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα (FCF) να γίνουν θετικά από το 2026, καθώς τα αυξανόμενα κέρδη και η στρατηγική περιστροφής (rotation) περιουσιακών στοιχείων αναμένεται να αντισταθμίσουν τις επενδύσεις κεφαλαίου (περίπου €1,35 δισ. το 2026).

Η ουσιαστική αναβάθμιση των μεσοπρόθεσμων εκτιμήσεων EBITDA, σε συνδυασμό με υψηλότερο ROIC, οδηγεί την τιμή-στόχο μας σε €62 (€51 προηγουμένως), τοποθετώντας τη μετοχή σε 9,7x EV/EBITDA με βάση τις προβλέψεις για το 2026, η οποία όμως μειώνεται γρήγορα.