Eurobank Equities: Νέες συστάσεις και τιμές-στόχοι για τις τράπεζες

Ελκυστικές αποτιμήσεις και ισχυρές προοπτικές βλέπει η χρηματιστηριακή. Πώς σχολιάζει τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου. Η κορυφαία επιλογή από τον κλάδο.

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 16:38

Παρά το εντυπωσιακό ράλι του 2025 και τα υψηλά 15ετίας στο ταμπλό, το νέο report για τον κλάδο δείχνει ότι οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές και η εικόνα κερδοφορίας σταθερή.

Οι αναλυτές της Eurobank Equities διατηρούν συνολικά εποικοδομητική στάση, αλλά γίνονται πλέον πιο επιλεκτικοί, καθώς η ταχεία άνοδος των μετοχών περιορίζει το περιθώριο ανόδου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Παρά τη θετική άποψη για τον κλάδο, η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει η κορυφαία επιλογή τους, με την Τράπεζα Κύπρου να ανεβαίνει στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων.

Στο επικαιροποιημένο τους πλαίσιο, τηρούν σύσταση buy για Εθνική Τράπεζα (νέα αυξημένη τιμή-στόχος €15,83), Πειραιώς (νέα αυξημένη €9,62) και Τράπεζα Κύπρου (σταθερή τιμή-στόχος €10,00), ενώ κατατάσσουν σε hold τις Alpha Bank (νέα αυξημένη €4,08) και Optima Bank (€νέα αυξημένη 8,88).

Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου επιβεβαίωσαν την ανθεκτικότητα του κλάδου. Τα καθαρά έσοδα από τόκους σταθεροποιήθηκαν (-0,2% σε τριμηνιαία βάση), σηματοδοτώντας το χαμηλότερο σημείο μετά από τρεις διαδοχικές πτωτικές περιόδους, καθώς το Euribor έχει πλέον ισορροπήσει. Οι προμήθειες εμφάνισαν εποχική κόπωση, αλλά η bancassurance και η διαχείριση κεφαλαίων παραμένουν σε ισχυρή τροχιά, με άνοδο άνω του 20% τον χρόνο. Το κόστος παρέμεινε υπό έλεγχο, παρά την ενίσχυση προσωπικού και τις δαπάνες ενσωμάτωσης νέων δραστηριοτήτων, με τον δείκτη αποδοτικότητας να κινείται στο εξαιρετικά χαμηλό 37%, έναντι περίπου 45% της ευρωπαϊκής περιφέρειας.

Η κερδοφορία ήταν υψηλότερη για Eurobank (RoTE 16,2%) και Εθνική (15,6%), με Πειραιώς να ακολουθεί στο 14,6% και Alpha στο 11,7%. Aξιοσημείωτες ήταν οι επιδόσεις της Optima (24%) και της Τράπεζας Κύπρου (18,4%). Τα κεφάλαια παραμένουν ισχυρά, με CET1 στο 16,2%, ενώ σχεδόν όλες οι τράπεζες αναβάθμισαν τη φετινή τους καθοδήγηση.

Οι αναλύσεις ενσωματώνουν πλέον χαμηλότερο τελικό επιτόκιο ΕΚΤ (2% για το 2025-26), τις πρόσφατες εκδόσεις MREL και την επικαιροποιημένη καθοδήγηση των διοικήσεων. Το αποτέλεσμα είναι ήπιες ανοδικές αναβαθμίσεις στα κέρδη 2025-27. Παρά το άλμα άνω του 80% από την αρχή της χρονιάς, ο κλάδος διαπραγματεύεται ακόμη σε ελκυστικά επίπεδα: 1,22 φορές την ενσώματη λογιστική αξία 2026 και 8,7 φορές τα κέρδη, με RoTE γύρω στο 14% και μερισματική απόδοση 6%.

