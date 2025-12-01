Νέες τιμές-στόχοι για τις τράπεζες από Αlpha Finance

Η Alpha Finance δίνει συνέχεια στο θετικό αφήγημα για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση για το 2026 που συνδυάζει ανοδικές αναθεωρήσεις κερδών, υψηλότερες τιμές-στόχους και ξεκάθαρη εκτίμηση ότι το re-rating δεν έχει ακόμη τελειώσει.

Μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου, η χρηματιστηριακή αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για τα έτη 2025-2027 κατά 1,7% στα έσοδα και περίπου 3% στα καθαρά κέρδη, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των τιμών-στόχων κατά 5-8%.

Οι αναλυτές Παναγιώτης Κλάδης και Θάνος Σούλης επισημαίνουν ότι το 2025 αποτελεί το χαμηλότερο σημείο της κερδοφορίας λόγω της ομαλοποίησης των επιτοκίων, αλλά από το 2026 οι τράπεζες εισέρχονται ξανά σε ανοδική πορεία, με μέσο δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων γύρω στο 15%.

Οι νέες τιμές-στόχοι είναι οι ακόλουθες:

Eurobank: €4,10 (από €3,80) - Σύσταση Buy, περιθώριο ανόδου 25%

Εθνική Τράπεζα: €13,40 (από €12,80) - Hold, περιθώριο 4%

Τράπεζα Πειραιώς: €8,10 (από €7,70) - Buy, περιθώριο 20%

Τράπεζα Κύπρου: €9,40 (από €8,60) - Buy, περιθώριο 24%.

Στην καρδιά της αναβάθμισης βρίσκονται οι ισχυρές προοπτικές πιστωτικής επέκτασης. Η Alpha Finance εκτιμά ότι η ζήτηση για δανεισμό θα παραμείνει διαχρονικά υψηλή, στηριγμένη στις μεγάλες επενδύσεις σε ενέργεια, υποδομές, τουρισμό και real estate, καθώς και στην ισχυρή απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η ορατότητα έργων άνω των €40-50 δισ. στις υποδομές και συνολικών επενδύσεων €95 δισ. στην ενέργεια έως το 2030 δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο ο ρυθμός ανάπτυξης των χορηγήσεων μπορεί να παραμείνει σε υψηλά μονοψήφια επίπεδα και τα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα, η ανάκαμψη της καταναλωτικής πίστης και η σταθεροποίηση των στεγαστικών, έστω από χαμηλή βάση, λειτουργούν ενισχυτικά.

Ένας δεύτερος ισχυρός καταλύτης είναι οι διανομές κεφαλαίων. Με τις τράπεζες να έχουν χτίσει σημαντικά κεφαλαιακά αποθέματα, τα payout ratios αναμένεται να κινηθούν σε εύρος 50-70% των κερδών, μερισματικές αποδόσεις που σε αρκετές περιπτώσεις θα προσεγγίζουν την υψηλή μονοψήφια περιοχή και με συνέχιση των buybacks. Η Τράπεζα Κύπρου ήδη κινείται στο ανώτερο εύρος, ενώ η Eurobank και η Πειραιώς εμφανίζουν επίσης ισχυρή δυναμική διανομών.

Ως προς τις αποτιμήσεις, η Alpha Finance υπογραμμίζει ότι παρά την εντυπωσιακή άνοδο 81% από την αρχή της χρονιάς, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται ελκυστικά, στις 1,18 φορές την ενσώματη λογιστική αξία και στις 8,4 φορές τα κέρδη του 2026, επίπεδα που αφήνουν περιθώρια για περαιτέρω re-rating.

Η Τράπεζα Κύπρου αναδεικνύεται ως η κορυφαία επιλογή, ενώ η Eurobank ξεχωρίζει μεταξύ των εγχώριων συστημικών λόγω κερδοφορίας, υψηλών διανομών και προοπτικών οργανικής ανάπτυξης.

Συνολικά, η εικόνα που περιγράφει η ανάλυση είναι αυτή ενός κλάδου που έχει αφήσει οριστικά πίσω του την περίοδο εξυγίανσης και βρίσκεται πλέον σε τροχιά σταθερής ποιοτικής ανάπτυξης. Με ισχυρή κεφαλαιακή θέση, σαφή ορατότητα στα έσοδα και δομική αύξηση των διανομών, η Alpha Finance θεωρεί ότι το επόμενο στάδιο της ανόδου βρίσκεται μπροστά.