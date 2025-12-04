Πληροφορική: Στο στόχαστρο ξένων θεσμικών (και) τα small caps

Ολοένα και πιο ενεργή γίνεται η παρουσία των θεσμικών χαρτοφυλακίων στις εισηγμένες εταιρείες πληροφορικής, με το ενδιαφέρον να έχει διαχυθεί πλέον έντονα και στις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις.

«Οι Έλληνες και κυρίως οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές ανακάλυψαν πριν από κάποια χρόνια μετοχές όπως η Epsilon Net, η Entersoft και η Profile, από τις οποίες αποκόμισαν πολύ υψηλές αποδόσεις. Οι δύο πρώτες τους χρύσωσαν μέσα από την έξοδό τους από το ΧΑ, ενώ η Ρrofile έχει δώσει +250% μέσα στην τελευταία πενταετία, πέρα από τις διανομές των μερισμάτων.

Πέραν αυτού, Έλληνες και ξένοι θεσμικοί έχουν αποκομίσει μια πολύ καλή εμπειρία από τον κλάδο και για έναν ακόμη λόγο: Αυτά που κατά καιρούς έχουν υποσχεθεί οι διοικήσεις τους, μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί, με τα έσοδα και τα κέρδη να ανεβαίνουν, αλλά με τις πολύ θετικές ταμειακές ροές που οδηγούν σε άριστα επίπεδα ρευστότητας».

Με τον τρόπο αυτό, περιγράφει παράγοντας του κλάδου το ενδιαφέρον των θεσμικών χαρτοφυλακίων και το πώς αυτό συνεχίζεται σήμερα να εκδηλώνεται ακόμη και σε εταιρείες πληροφορικής μικρής κεφαλαιοποίησης.

Έτσι, πέρα από την περίπτωση της Profile, στην οποία οι ξένοι θεσμικοί κατέχουν γύρω στο 21%-22% της εταιρείας και οι Έλληνες συνάδελφοί τους άλλο ένα 8%-9% (καταλύτης το ιδιαίτερα ανοδικό τετραετές business plan, στο οποίο προβλέπονται και εξαγορές εταιρειών στο εξωτερικό), σημαντικές τοποθετήσεις έχουμε και σε άλλες εισηγμένες όπως για παράδειγμα στην Performance Technologies και στη Real Consulting, οι οποίες έχουν ήδη μετακομίσει από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι οι θεσμικοί επενδυτές (μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και ξένοι) ελέγχουν πλέον γύρω στο 15% της QNR (πέρα από το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, έχει ως αφήγημα το ισχυρό μετοχικό της σχήμα, αλλά και τις κινήσεις επέκτασης στον ιδιωτικό τομέα και στο εξωτερικό), πράγμα που φάνταζε απίθανο πριν από κάποια χρόνια.

Δεν είναι τυχαία άλλωστε, η συμμετοχή της εισηγμένης στο roadshow που διοργανώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Παρίσι από την Πειραιώς Χρηματιστηριακή. Η φετινή χρονιά θα κλείσει με μεγάλη άνοδο οικονομικών επιδόσεων για την εισηγμένη, καθώς ο κύκλος εργασιών της αναμένεται να κυμανθεί γύρω στα 25 εκατ. ευρώ (έναντι 15,2 εκατ. ευρώ το 2024) με ένα περιθώριο λειτουργικού κέρδους (EBITDA margin) κοντά στο 20%.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και η περίπτωση της Ίλυδας, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας έχουν ήδη λάβει θέση και επενδυτές από το εξωτερικό. Έχοντας υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων, η εισηγμένη εταιρεία όχι μόνο θα δει φέτος τα έσοδά της και τη λειτουργική της επίδοση να σκαρφαλώνει σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, αλλά επιπλέον και το θετικό της καθαρό ταμείο να φουσκώνει περαιτέρω.

Τομέας κλειδί για την ανάπτυξη της εισηγμένης αποτελεί η ηλεκτρονική τιμολόγηση, καθώς έχει θέσει ως στόχο να αυξήσει το πελατολόγιό της από τις 16.000 στις 46.000 επιχειρήσεις.

Το μεγαλύτερο κομμάτι της αύξησης αναμένεται μέσα στο 2026, καθώς έως τις 2 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία για υποχρεωτική ένταξη στις B2B ηλεκτρονικές συναλλαγές των εταιρειών με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του ενός εκατ. ευρώ, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους εκπνέει η προθεσμία και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Από την αρχή του 2025 έως και την 1η/12/2025 η μετοχή της Ίλυδας έχει καταγράψει άνοδο 145%.