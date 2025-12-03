Euroxx: Ανεβάζει στο 1,5 ευρώ τον πήχη για την Intralot

Με σύσταση Overweight και νέα τιμή-στόχο στο 1,50 ευρώ, οι αναλυτές της Euroxx επανατοποθετούνται στην Intralot, βλέποντας σημαντικά περιθώρια ανοδικής πορείας για τη μετοχή.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι μετά την εξαγορά της Bally’s International Interactive (BII) και την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου, ο όμιλος μετασχηματίζεται σε μια διεθνή δύναμη στον χώρο του gaming, με ενισχυμένη κερδοφορία και βάσεις για σταθερή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Η στρατηγική συμφωνία με την BII δημιουργεί μια πλατφόρμα με ιδιαίτερο βάρος στις μεγάλες αγορές: Νο2 πάροχο online gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο, Top 3 πάροχο λύσεων Λοταρίας στις ΗΠΑ και Top 3 διαχειριστή VLT Monitoring στη Βόρεια Αμερική.

Ο διευρυμένος όμιλος έχει πλέον παρουσία σε 40 χώρες, διαθέτει 49 συμβάσεις Λοταρίας και απευθύνεται σε περίπου 700.000 ενεργούς παίκτες, στοιχεία που, σύμφωνα με τη Euroxx, αναβαθμίζουν ποιοτικά το προφίλ της Intralοt σε διεθνές επίπεδο.

Παρότι η αύξηση του φόρου online gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο περιορίζει προσωρινά τις επιδόσεις του 2026, οι αναλυτές θεωρούν ότι η συνολική εικόνα παραμένει ισχυρή. Για το 2025, τα προσαρμοσμένα EBITDA εκτιμώνται στα 435 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2026 η διοίκηση προβλέπει επίπεδα 420-440 εκατ. ευρώ. Από το 2027 και μετά, η Euroxx αναμένει επιστροφή σε υψηλή μονοψήφια αύξηση εσόδων, με καθοριστικό ρόλο να παίζουν οι συνέργειες από την εξαγορά και τα υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας έναντι του κλάδου.

Στο μέτωπο της αποτίμησης, η μετοχή εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντική έκπτωση: σήμερα διαπραγματεύεται με EV/EBITDA 2026E στις 8,3 φορές, περίπου 20% χαμηλότερα από τις διεθνείς συγκρίσιμες εταιρείες. Στο επίπεδο της νέας τιμής-στόχου, ο δείκτης ανεβαίνει στις 10,3 φορές, ευθυγραμμισμένος με τον μέσο όρο του κλάδου, επιβεβαιώνοντας το περιθώριο re-rating που βλέπει η χρηματιστηριακή.