Τα σήματα από το roadshow του ΧΑΚ

Θετικές εντυπώσεις σε αναλυτές και επενδυτές άφησαν οι επτά εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου που παρουσιάστηκαν στο χθεσινό road show της Αθήνας.

Εκτός από τη γνωστή στο ελλαδικό επενδυτικό κοινό Τράπεζα Κύπρου, «παρέλασαν» εταιρείες με μεγάλο αποτύπωμα στο χώρο των ακινήτων και πολύ χαμηλό δείκτη P/BV (Πανδώρα). Παρουσιάστηκαν εταιρείες με δραστηριοποίηση σε μια σειρά από ενδιαφέροντες κλάδους, όπως στην ψηφιακή τραπεζική με παρουσία σε πολλές χώρες (ΝΕΤInfo), στις εναλλακτικές χρηματοδοτήσεις μέσα από ψηφιοποιημένα εργαλεία (Ellinas Finance), στην εμπορία πετρελαιοειδών με ισχυρό αποτύπωμα και ενεργή παρουσία στις εξαγορές (Petrolina), στον τουρισμό (Top Kinisis) και στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων (Atlantic Insurance, με θυγατρική στο χώρο των επενδυτικών υπηρεσιών).

Οι πρώτες εκτιμήσεις των παρισταμένων αναφέρονταν σε εταιρείες με ισχυρή ρευστότητα, κερδοφορία, θετικές προοπτικές και πολύ συχνά με ελκυστικούς επενδυτικούς δείκτες (P/E, P/BV, μερισματική απόδοση). Από την άλλη πλευρά, ερώτημα για ορισμένους αποτέλεσε η περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα στο ΧΑΚ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΧΑΚ Μαρίνος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στη στρατηγική που ακολουθείται με στόχο να αυξηθούν τα προσφερόμενα επενδυτικά προϊόντα, να εισαχθούν εταιρείες και να προσελκυστούν περισσότεροι επενδυτές (βλέπε πρόσφατη συνέντευξη στο Euro2day.gr), σημειώνοντας παράλληλα την ικανοποιητική πορεία της κυπριακής οικονομίας, αλλά και την ύπαρξη δυναμικών τοπικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως για παράδειγμα ο χρηματοοικονομικός, ο ενεργειακός, ο τουριστικός, ο τεχνολογικός, η ναυτιλία, η εκπαίδευση, η υγεία, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, οι κατασκευές και τα ακίνητα.

Παράλληλα, τόνισε ότι για την διαδικασία αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ εκκρεμεί η έγκριση της σχετικής νομοθεσίας από τη Βουλή, συμπληρώνοντας πως «ελπίζουμε η υπόθεση να προχωρήσει σύντομα, προκειμένου το 2026 να αποκτήσουμε στρατηγικό επενδυτή».

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΧΑΚ Νίκος Τρυπάτσας, αναφέρθηκε αρχικά στην ικανοποιητική πορεία της κυπριακής οικονομίας, όπου το ΑΕΠ τρέχει με 3,3% (β’ τρίμηνο 2025), ο πληθωρισμός βρίσκεται μόλις στο 0,5%, η ανεργία είναι χαμηλή (μόλις στο 5%%), το δημόσιο χρέος κυμαίνεται στο 57% του ΑΕΠ με πτωτική τάση, ενώ οι διεθνείς πιστοληπτικοί οίκοι προχωρούν σε θετικές αξιολογήσεις (π.χ. Α’ από την DBRS).

Ο Νίκος Τρυπάτσας αναφέρθηκε επίσης στο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που επικρατεί στην Κύπρο. Για παράδειγμα, ο εταιρικός φόρος εισοδήματος βρίσκεται στο 12% (υπάρχει ενδεχόμενο να αυξηθεί στο 15%, με παράλληλη μείωση του φόρου μερισμάτων από το 17% στο 5%), δεν υπάρχει φόρος υπεραξίας, δεν επιβάλλεται τέλος επί των πωλήσεων μετοχών, ενώ τα μερίσματα για τους μη Κύπριους απαλλάσσονται από φόρους εισοδήματος και λοιπούς φόρους.

Το ΧΑΚ έχει αποφέρει πολύ σημαντικά κέρδη στους επενδυτές κατά τα τελευταία χρόνια, με το Γενικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη 58,34% το 2024 και 28,79% από την αρχή της φετινής χρονιάς έως τις 26/11/2025.

Πρόκειται για μια μικρή αγορά, συνολικής κεφαλαιοποίησης 22,9 δισ. ευρώ, όπου όμως πέρα από τις μετοχές της ρυθμιζόμενης αγοράς («Κύρια Αγορά») και αυτές της Νέας Αγοράς («Εναλλακτική» Αγορά) περιλαμβάνονται και τα εταιρικά ομόλογα.