Στους δείκτες του Stoxx Metlen, Viohalco και Τράπεζα Κύπρου

Με ελληνικό ενδιαφέρον οι σημαντικές αλλαγές που ανακοινώθηκαν εχθές στους δείκτες του STOXX, με τρεις εταιρείες να ενισχύουν την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές.

Συγκεκριμένα, οι Metlen, Viohalco και Τράπεζα Κύπρου πρόκειται να ενταχθούν στον δείκτη Stoxx Eastern Europe Total Market Large Index.

Παράλληλα, η Metlen εξασφαλίζει μια ευρύτερη συμμετοχή, καθώς θα προστεθεί και στους δείκτες Stoxx Developed and Emerging Markets Total Market, Stoxx Emerging Markets Total Market, Stoxx Balkans Total Market, Stoxx Greece Total Market και Stoxx All Europe Total Market.

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου.