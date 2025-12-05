Optima Bank και Κύπρου: Τεχνική εικόνα και θεμελιώδη για τις δύο μετοχές

Η κεφαλαιοποίηση της Optima Bank βρίσκεται στο ήμισυ της αξίας της Τράπεζας Κύπρου, με τις δύο μετοχές να σημειώνουν πολύ υψηλά κέρδη άνω του 70% από τις αρχές του χρόνου.

Η Optima Bank με αξία στα 1,71 δισ. ευρώ σημειώνει απόδοση 78% από την πρώτη συνεδρίαση του έτους, ενώ η Τράπεζα με market value στα 3,43 δισ. ευρώ καταγράφει +71% για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η Wood & Company είναι ένθερμη και για τις δύο μετοχές. Την Τράπεζα Κύπρου τη χαρακτηρίζει από τις πιο «αμυντικές» τράπεζες της περιοχής EMEA, με ισχυρή παραγωγή κεφαλαίων, υγιή ποιότητα χαρτοφυλακίου και δυνατότητα για αξιόλογες διανομές.

Σε ειδική ανάλυση συγκαταλέγει την Κύπρου στα “reliable dividend payers” της περιοχής, εντάσσοντάς την στις case-by-case επιλογές, όπου η αξιοπιστία των μελλοντικών μερισμάτων εκτιμάται υψηλά. Ο οίκος δίνει σύσταση «buy», με στόχο τα 9,34 ευρώ και με περιθώριο ανόδου άνω του 25% μαζί με τη μερισματική απόδοση που ξεπερνά το 7%.

O δείκτης CET1 της τράπεζας για το γ’ τρίμηνο του 2025 ήταν περίπου 20%, ακόμη και μετά τη συγκέντρωση μερισμάτων, σημαντικά υψηλότερος από το επιτρεπόμενο 15% σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωζώνης.

Παράλληλα, ο τσέχικος οίκος τοποθετείται δυναμικά για την Optima Bank, ανεβάζοντας την τιμή στόχο στα 8,92 ευρώ (από 6,17 ευρώ) και επαναλαμβάνοντας τη σύσταση «αγορά».

Για τη Wood, η πρόσφατη διόρθωση της μετοχής δεν αλλάζει τίποτα στο θεμελιώδες αφήγημα, αντιθέτως, «ανοίγει παράθυρο τοποθέτησης» σε μια τράπεζα που εξακολουθεί να υπεραποδίδει σε έσοδα, κερδοφορία και δυναμική ισολογισμού.

Στο μέτωπο της αποτίμησης, η Optima διαπραγματεύεται στις 1,95 φορές την καθαρή λογιστική αξία και στις 9,27 φορές τα κέρδη του 2026. Το βασικό μήνυμα της έκθεσης είναι πως η Optima παραμένει μια από τις λίγες πραγματικά υψηλής ανάπτυξης τράπεζες στην περιοχή.

Η Wood προβλέπει ότι το χαρτοφυλάκιο δανείων θα αυξάνεται με ρυθμό 19,4% CAGR την περίοδο 2025-2028, προσεγγίζοντας ενισχύσεις της τάξης του 1 δισ. ευρώ τον χρόνο. Στις καταθέσεις, ο οίκος βλέπει ανάλογη ισχύ, με εισροές περίπου 1,25 δισ. ευρώ ετησίως, στο βαθμό που το περιβάλλον επιτοκίων παραμένει σταθερό και η ζήτηση για χρηματοδότηση συνεχίζει να κινείται ανοδικά.

Η τεχνική εικόνα των δυο τραπεζικών μετοχών

Από τον Σεπτέμβριο πέρυσι και την επιστροφή της μετοχής Τράπεζας Κύπρου στο ΧΑ, οι μέτοχοι της τράπεζας έχουν σημειώσει τεράστια υπεραξία. Η επιστροφή σε μια πιο «φιλόξενη» αγορά όπως η ελληνική και η εύλογη σύγκριση με τις εγχώριες τράπεζες δημιούργησε τις απαραίτητες συνθήκες για το re-rating της μετοχής.

Σε όλο το ανοδικό κύμα της μετοχής, ο εκθετικός κινητός μέσος όρος των 55 ημερών έχει υπάρξει η «ασφάλεια» στα πτωτικά legs και αγοραστικό σήμα. Στις τρέχουσες συνθήκες, εκεί τοποθετείται και το στοπ στο ημερήσιο διάγραμμα ή στα 7,52-7,68 ευρώ με φίλτρο τριών ημερών. Στο ανοδικό, ξεκάθαρα ο στόχος είναι τα 9,50-10 ευρώ ανά μετοχή.

Το διάγραμμα της Τράπεζας Κύπρου

Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η πορεία της Optima Bank, η οποία από την είσοδο της στο ΧΑ έχει μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως το θετικό momentum του κλάδου και της αγοράς και να σημειώνει άνοδο της τάξεως του 225%.

Από τα 2,40 ευρώ στα 9 ευρώ περίπου, η μετοχή της Optima Bank έχει διορθώσει κατά ένα ευρώ και προσεγγίζει πλέον τη στήριξη των 7,40 ευρώ η οποία είναι ισχυρή.

Ο εκθετικός κινητός μέσος όρος των 200 ημερών βρίσκεται λίγο χαμηλότερα από τα 7 ευρώ στα 6,9 ευρώ. Στο πάνω εύρος, ο στόχος τιμής για τη μετοχή είναι 9,5-10 ευρώ.

Το διάγραμμα της Optima Bank

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.