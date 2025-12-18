Eurobank Equities: Τιμή-στόχος τα €9,2 για την Profile

Η Profile υπέγραψε SPA τον Νοέμβριο για την απόκτηση του 87,23% της Algosystems, ελληνικής εταιρείας δικτυακής μηχανικής και κυβερνοασφάλειας, έναντι τιμήματος €3–4 εκατ., το οποίο συνεπάγεται ελκυστική αποτίμηση περί τις 3-4x EV/EBITDA για μια επιχείρηση που παράγει EBITDA <€1 εκ. (ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται τον Ιανουάριο 2026), αλλά με σημαντικά περιθώρια ουσιαστικής κλιμάκωσης όταν ενσωματωθεί στο οικοσύστημα της Prοfile, σημειώνει σε έκθεσή της η Eurobank Equities. Δίνει σύσταση «αγορά» για τη μετοχή με τιμή-στόχο τα 9,2 ευρώ.

Η εξαγορά αναμένεται να προσθέσει >€14 εκατ. πρόσθετα έσοδα το 2026, αν και αναμένουμε κάποια απομείωση περιθωρίων κατά την περίοδο 2026-27e, δεδομένου του χαμηλού διψήφιου περιθωρίου EBITDA της Algosystems, πριν η διοίκηση αυξήσει σταδιακά τα περιθώρια καθώς θα αποτυπώνονται οι λειτουργικές αποδοτικότητες και οι συνέργειες, συνεχίζει.

Σε στρατηγικό επίπεδο, διαβλέπουμε ουσιαστικό ανοδικό δυναμικό από ευκαιρίες cross-selling με το τραπεζικό λογισμικό της Prοfile, καθώς οι πελάτες τραπεζών ανώτερης βαθμίδας αναμένουν ολοένα και περισσότερο από τους παρόχους λογισμικού να επιδεικνύουν τεχνογνωσία στην κυβερνοασφάλεια.

Αναθεωρήσαμε τις μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις μας μετά τη συναλλαγή, εφαρμόζοντας ουσιώδεις αναβαθμίσεις στα έσοδα του ομίλου για το 2026 (+22%) και το 2027 (+30%), οι οποίες υποστηρίζονται επίσης από ήπιες αναβαθμίσεις στις προβλέψεις μας για το χρηματοοικονομικό λογισμικό, γράφει η χρηματιστηριακή.

Πλέον ενσωματώνουμε CAGR εσόδων περί το 19% για την περίοδο 2025-29, με στήριξη από τη σταθερή βάση χρηματοοικονομικού λογισμικού, τη συνεχιζόμενη στρατηγική μετάβασης σε SaaS και την εκτέλεση συμβάσεων του ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες, σύμφωνα με την κατανόησή μας, ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερη ουρά εκτέλεσης από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Συνολικά, στοχεύουμε σε CAGR EBITDA 19% για την περίοδο 2025-29e, με το περιθώριο EBITDA του ομίλου να υπερβαίνει το 26% έως το τέλος της περιόδου.