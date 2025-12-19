Eurobank Equities: Τιμή-στόχος τα €6,2 για τη Real Consulting

Η Real Consulting απέκτησε μερίδιο 95% στη Smart UX Development (εταιρεία με έδρα τη Ρουμανία, VAR για SAP Utilities) τον Ιούλιο του 2025, με συνολικό αντάλλαγμα €2,74 εκατ., το οποίο περιλαμβάνει προκαταβολή περίπου €1,7 εκατ. και δόσεις έως το 2028, παράλληλα με επιλογή put/call για το υπόλοιπο 5% του μεριδίου, θυμίζει η Eurobank Equities σε ανάλυσή της για τη μετοχή, με την οποία δίνει τιμή-στόχο τα 6,2 ευρώ και σύσταση «αγορά».

Συνολικά, έχουμε αυξήσει τις προβλέψεις μας για έσοδα κατά +4% το 2025 και +6-7% το 2026-27, ενώ αναμένουμε αυξήσεις στο EBITDA κατά +3% το 2025 και +8-10% το 2026-27, υποστηριζόμενες από υψηλότερη διείσδυση υπηρεσιών και βελτιούμενο μείγμα σε υφιστάμενα και νέα συμβόλαια, σημειώνει αναφορικά με την κίνηση.

Οι προβλέψεις μας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης προσθήκης της Smart UX, δείχνουν πλέον περίπου 11% CAGR στα έσοδα ομίλου για την περίοδο 2025-29, υποστηριζόμενο από βελτιούμενη ανάπτυξη του μεριδίου στα υφιστάμενα συμβόλαια, σταθερή ανάληψη νέων συμβολαίων το 2025-26 και συνεχιζόμενη μετάβαση σε SaaS.

Η μετοχή της RC κινείται πλευρικά από το καλοκαίρι, με την αποτίμηση περίπου 8,7x 2026e EV/EBITDA, ουσιαστικά στο ίδιο επίπεδο με ομοειδείς VARs της ΕΕ, αλλά αρκετά ελκυστική με βάση την προσαρμογή στην ανάπτυξη, επισημαίνει.