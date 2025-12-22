Ανατρέπουν τις ισορροπίες στο Χρηματιστήριο οι μικρές ΑΕΕΑΠ

Το μέγεθος... δεν μετράει πάντα στη χρηματιστηριακή αγορά, όπως φαίνεται από την πορεία των μετοχών των ΑΕΕΑΠ για το 2025.

Μάλιστα, αναλυτές και στελέχη των ΑΕΕΑΠ σημειώνουν στο Euro2day.gr ότι οι «μικρότεροι» παίκτες βλέπουν με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον τους στο ταμπλό του χρηματιστηρίου, σε σχέση με τα μεγάλα χαρτοφυλάκια, καθώς οι μετοχές τους καταγράφουν αύξηση έως 40% για τη χρονιά.

Επίσης, οι προσπάθειες ΑΕΕΑΠ όπως η Briq Properties, να αυξήσουν τη διασπορά μετοχής αποδίδουν καρπούς, την στιγμή που στην Prodea και την Trastor παραμένει κάτω του 15% και στις δύο εταιρείες.

Ακόμα, στους δύο μεγάλους παίκτες, οι προσπάθειες να αντλήσουν λεφτά από την αγορά δεν προχωρούν, αντικατοπτρίζοντας μια στασιμότητα στο θέμα.

Στη Τrastor παγωμένα παραμένουν τα σχέδια για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 120 εκατ. ευρώ ενώ στην Prodea η διοίκηση αναφέρει ότι «προς το παρόν» εγκαταλείπονται οι σκέψεις για δημόσια προσφορά - placement λόγω της μεγάλης έκπτωσης (discount) στην τιμή της μετοχής που έδινε η αγορά.

Οι τιμές και το upside

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με την ευρύτερη αγορά, η άνοδος των μετοχών των ΑΕΕΑΠ υπολείπεται εκείνης του γενικού δείκτη, ο οποίος καταγράφει κέρδη που βρίσκονται γύρω στο 45% για τη χρονιά.

Ωστόσο, η εικόνα που μεταφέρεται από τους αναλυτές είναι ότι τα κέρδη από τη δυνατή πορεία της αγοράς ακινήτων αναμένεται να αποτυπωθούν στις αξίες των μετοχών το επόμενο διάστημα. Κάτι, το οποίο φαίνεται και από τις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί και βρίσκονται αρκετά υψηλότερα από τα τωρινά επίπεδα.

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, η μετοχή της Briq Properties «έτρεξε» το περισσότερο το 2025, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 40% και ακολουθεί η Noval (+26%) και η Trade Estates (+20%).

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο που μεταφέρουν παρατηρητές της αγοράς είναι ότι οι μετοχές των Briq Properties, Noval και Premia Properties τελούν υπό διαπραγμάτευση σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα στα οποία ολοκληρώθηκαν οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Briq Properties πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τον Μάιο στα 2,55 ευρώ ενώ η μετοχή έκλεισε την Παρασκευή στα 2,96 ευρώ. Η Noval εξέδωσε νέες μετοχές τον Μάιο του 2024 στην τιμή των 2,78 ευρώ, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται σήμερα στα 2,90 ευρώ. Παράλληλα, οι μετοχές της Premia Properties κινούνται στα 1,36 ευρώ, υψηλότερα από τα 1,30 ευρώ στα οποία πραγματοποιήθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τον Ιούλιο.

Στο μεταξύ, το περιθώριο για περαιτέρω άνοδο παραμένει σημαντικό. Σε πρόσφατη έκθεση η Alpha Finance θέτει τις εξής τιμές στόχους: Briq Properties 3,46 ευρώ, Premia Properties 2,05 ευρώ, Trade Estate 2,73 ευρώ, Noval Property 3,62 ευρώ.

Delisting για την Prodea;

Στον αντίποδα, εξετάζονται όλα τα σενάρια για την μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου, τη Prodea, με κεφαλαιοποίηση που ανέρχεται περίπου στα 1,5 δις ευρώ.

Πριν από λίγες ημέρες η διοίκηση ανέφερε σε συζητήσεις με δημοσιογράφους ότι δεν ετοιμάζεται να αποσυρθεί από το ΧΑ, αν και η εταιρεία εισέρχεται σε περίοδο αλλαγών.

«Πολλά μπορεί να γίνουν, έχουμε αρκετές σκέψεις και πολλές ιδέες, όμως δεν νομίζω ότι θα γίνει ένα delisting», δήλωσε ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, Managing Partner και Ιδρυτής της Invel Real Estate, βασικός μέτοχος της Prodea.

Υπενθυμίζεται ότι σε εταιρεία holding μετατρέπεται η Prοdea μετά την πρόσφατη πώληση των ακινήτων των 1,3 δισ. ενώ η εταιρεία επενδύσεων προσβλέπει στην ανάπτυξη δύο θυγατρικών που θα διαχειρίζονται τα ξενοδοχεία και τα logistics που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιό της.