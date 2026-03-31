«Σηκώνουν» κεφάλαια κόντρα στην κρίση οι εισηγμένες

Σύνοψη

Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας συνεχίζουν να δρομολογούν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και εκδόσεις ομολόγων. Από την Y/Knot Invest και την Crediabank έως την Trastor ΑΕΕΑΠ και την Premia Properties, μια σειρά εταιρικών κινήσεων αναδεικνύουν την εμπιστοσύνη της αγοράς — με φόντο τα 887 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν μέσω αυξήσεων κεφαλαίου μόλις το 2025.

Οι πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή και η αναστάτωση που έχουν προκαλέσει στη διεθνή οικονομική σκηνή δεν φαίνεται να εμποδίζουν μέχρι τώρα τα σχέδια των εισηγμένων εταιρειών να αντλήσουν κεφάλαια από το Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Έτσι, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 8,835 εκατ. ευρώ της εταιρείας πληροφορικής QNR που ολοκληρώθηκε το φετινό Ιανουάριο, τη Δευτέρα (23/3/2026) η γενική συνέλευση της Y/Knot Invest ψήφισε και αυτή την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου έως και του ποσού των 22,8 εκατ. ευρώ (η οικογένεια Τζώρτζη έχει δεσμευθεί ότι θα καταβάλει δέκα εκατ. ευρώ), με τη διοίκηση της εισηγμένης να δηλώνει πρόθυμη να «τρέξει» γρήγορα τις διαδικασίες έτσι ώστε η υπόθεση να έχει ολοκληρωθεί τον Απρίλιο.

Ποια είναι η εικόνα

Οι βασικές κινήσεις ► Εγκρίθηκε αύξηση κεφαλαίου έως 22,8 εκατ. ευρώ για την Y/Knot Invest — στόχος ολοκλήρωσης τον Απρίλιο ► Ξεκίνησε το book building (διαδικασία βιβλίου προσφορών) για την Crediabank και ήδη η αύξηση καλύφθηκε, με στόχο εξαγορές σε asset management και bancassurance ► Δρομολογείται αύξηση κεφαλαίου 150 εκατ. ευρώ για την Trastor ΑΕΕΑΠ (εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα) προς τα τέλη Απριλίου ή αρχές Μαΐου ► Προχωρά η Premia Properties σε ομολογιακή έκδοση 150 εκατ. ευρώ — τα 100 εκατ. για πρόωρη εξόφληση υφιστάμενου ομολόγου ► Αναμένονται και επιπλέον αυξήσεις κεφαλαίου μέσα στο 2026, μέσω επανεπένδυσης μερισμάτων, εισφοράς σε είδος ή καταβολής μετρητών

H Crediabank ξεκίνησε χθες την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η οποία καλύφθηκε από την πρώτη ημέρα. Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της τράπεζας και την εκμετάλλευση ευκαιριών για εξαγορές στο asset management (διαχείριση περιουσιακών στοιχείων) και στο bancassurance (τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες). Η Crediabank βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του 70% της Παντελάκης Securities.

H Trastor ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία) δρομολογεί το πρώτο φετινό εξάμηνο (προς τα τέλη Απριλίου ή στις αρχές Μαΐου) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τάξεως των 150 εκατ. ευρώ, με το τελικό χρονοδιάγραμμα να εξαρτάται από τις συνθήκες που διαμορφώνονται στις διεθνείς αγορές.

Η συγκεκριμένη έκδοση ήταν δρομολογημένη να γίνει από πέρυσι και αποσκοπεί τόσο στη μεγέθυνση-ανάπτυξη της εταιρείας, όσο και στην απαιτούμενη (από τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου της Αθήνας) διεύρυνση του ποσοστού της μετοχικής της διασποράς (free float — το ποσοστό μετοχών που διαπραγματεύεται ελεύθερα στην αγορά).

Ποικιλία μεθόδων άντλησης κεφαλαίων

Μέσα στο 2026 προβλέπεται και άλλες εισηγμένες εταιρείες να προχωρήσουν σε αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου, είτε μέσα από την επανεπένδυση μερισμάτων (script dividend — ο μέτοχος λαμβάνει νέες μετοχές αντί μετρητών) — ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών το ανακοίνωσε ήδη, ενώ αναμένεται να δούμε τί θα πράξουν φέτος εταιρείες όπως η Alpha Trust Ανδρομέδα και η Alter Ego Media — άλλες μέσα από εισφορά σε είδος (μέχρι τώρα είδαμε, για παράδειγμα, τις περιπτώσεις της ΟΠΑΠ-Allwyn και τη δρομολογούμενη υπόθεση της Real Consulting) και φυσικά κάποιες άλλες με την καταβολή μετρητών (για παράδειγμα ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών).

Ομολογιακές εκδόσεις σε πλήρη εξέλιξη

Η τρέχουσα συγκυρία δεν φαίνεται να έχει βάλει φρένο ούτε και στις εκδόσεις εταιρικών ομολόγων μέσω του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Έτσι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης ύψους 250 εκατ. ευρώ της ναυτιλιακής Capital Clean Energy Carriers του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη το Φεβρουάριο (150 εκατ. από αυτά θα κατευθυνθούν για την αποπληρωμή του ήδη διαπραγματευόμενου ομολόγου CPLP1) τη σκυτάλη παίρνει η Premia Properties, η οποία προχωρεί σήμερα σε έκδοση ύψους 150 εκατ. ευρώ (τα 100 εκατ. θα διατεθούν για την πρόωρη εξόφληση ήδη υπάρχοντος ομολόγου).

Το 2025, μέσα από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου είχαν αντληθεί αθροιστικά 887 εκατ. ευρώ (ξεχώρισαν οι εκδόσεις των Bally's-Intralot, Aktor Group, Premia Properties, Ideal Holdings, Europa και το script dividend του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών), ενώ 1,35 δισ. ευρώ αντλήθηκε μέσα από την αγορά εταιρικών ομολόγων (Αεροπορία Αιγαίου, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, Lamda Development, Aktor Group).