Citi για Jumbo: Σε φάση επαναξιολόγησης η μετοχή, τα σενάρια

Σε φάση επαναξιολόγησης περνά η μετοχή της Jumbo, με τη Citi να διατηρεί ουδέτερη σύσταση και τιμή στόχο τα 27 ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι το επενδυτικό αφήγημα μετατοπίζεται από την ισχυρή ανάπτυξη σε ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού.

Η εικόνα αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα σενάρια αποτίμησης: στο βασικό σενάριο η τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 27 ευρώ (περιθώριο ανόδου 23%), στο ανοδικό φτάνει τα 32 ευρώ (+46%), ενώ στο αρνητικό υποχωρεί στα 20,7 ευρώ (-5,7%).

Σύμφωνα με τον αναλυτή Maxim Nekrasov, το βασικό σενάριο προϋποθέτει αποτίμηση κοντά στις 10,5 φορές τα κέρδη του 2026, ευθυγραμμισμένη με τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, και σταδιακή υποχώρηση των περιθωρίων EBITDA προς το 34% έως το 2028, από περίπου 37% το 2024. Η αύξηση των κερδών ανά μετοχή εκτιμάται σε περίπου 3% ετησίως την περίοδο 2025-2028, με τα πρώτα δύο έτη να εμφανίζουν ρυθμό γύρω στο 6%.

Στο αισιόδοξο σενάριο, η Citi βλέπει επανατιμολόγηση της μετοχής προς τις 12 φορές τα κέρδη, με ισχυρότερη δυναμική στην κερδοφορία (+6% το 2025 και +10% το 2026), ενώ στο αρνητικό σενάριο προβλέπει υποχώρηση της αποτίμησης στις 9 φορές, με στάσιμη κερδοφορία λόγω πιέσεων στα περιθώρια.

Γιατί η επέκταση της Action στη Βουλγαρία είναι παράγοντας που αλλάζει το παιχνίδι

Καθοριστικός καταλύτης για την αλλαγή της επενδυτικής εικόνας είναι η επέκταση της Action, η οποία σχεδιάζει είσοδο στη Βουλγαρία το 2027, μετά τη Ρουμανία το 2025. Οι δύο αγορές αντιστοιχούν περίπου στο 10% και 21% των πωλήσεων της Jumbo, γεγονός που σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός εντείνεται σε κρίσιμες γεωγραφικές περιοχές για την εταιρεία. Παράλληλα, η δημιουργία νέου κέντρου διανομής στο Βουκουρέστι ενισχύει τη δυνατότητα της Action να διευρύνει την παρουσία της και προς τη Βόρεια Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Η Citi εστιάζει επίσης σε βραχυπρόθεσμους κινδύνους, όπως το αυξημένο κόστος logistics και η πίεση στον καταναλωτή λόγω υψηλότερων τιμών ενέργειας, που περιορίζουν τη ζήτηση. Στο κάδρο παραμένουν και οι αβεβαιότητες γύρω από την ανάπτυξη του δικτύου franchise στο Ισραήλ.

Η αγορά στρέφει πλέον την προσοχή στα αποτελέσματα του 2025, τα οποία αναμένονται στα μέσα Απριλίου, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίτευξη της καθοδήγησης για καθαρά κέρδη 310-320 εκατ. ευρώ το 2026.

Η Jumbo παραμένει μια ισχυρή εταιρεία, αλλά η πορεία της μετοχής θα εξαρτηθεί πλέον λιγότερο από την ανάπτυξη και περισσότερο από τη διατήρηση των περιθωρίων σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η ισορροπία αυτή είναι που θα καθορίσει την επόμενη φάση για τη μετοχή.