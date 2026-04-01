Αναβάθμιση χρηματιστηρίου με... χρονοκαθυστέρηση από MSCI

Η απόφαση ελήφθη, η ημερομηνία όμως μετατέθηκε. Η MSCI ανακοίνωσε επίσημα την αναταξινόμηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από καθεστώς Αναδυόμενης σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς, σε μία κίνηση που αποτελεί σταθμό για την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Η υλοποίηση, ωστόσο, δεν θα γίνει τον Αύγουστο του 2026, όπως αρχικά προτεινόταν, αλλά στο πλαίσιο της Αναθεώρησης Δεικτών του Μαΐου 2027 -μία καθυστέρηση εννέα μηνών που αντανακλά πρακτικές ανησυχίες μέρους της επενδυτικής κοινότητας για το χρονοδιάγραμμα μετάβασης.

Γιατί η καθυστέρηση δεν είναι κακή είδηση

Η μετάθεση της ημερομηνίας μπορεί εκ πρώτης όψεως να απογοητεύει, αλλά στην πράξη εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους. Η MSCI, μετά τη διαβούλευση με μεγάλο αριθμό asset owners, asset managers και broker dealers, διαπίστωσε ότι παρότι η πλειονότητα υποστήριξε την αναβάθμιση, ορισμένοι συμμετέχοντες ζήτησαν περισσότερο χρόνο προετοιμασίας. Η MSCI ανταποκρίθηκε, επιλέγοντας μία πιο ομαλή μετάβαση αντί μιας βεβιασμένης εφαρμογής.

Ο πρόσθετος χρόνος λειτουργεί και ως δίχτυ ασφαλείας. Μέχρι τον Μάιο του 2027, η MSCI θα παρέχει σε κάθε ενδιάμεση αναθεώρηση δεικτών προσομοιωμένα snapshots του MSCI Europe Index με ενσωματωμένη την Ελλάδα, ώστε οι διαχειριστές κεφαλαίων να μπορέσουν να σχεδιάσουν τις τοποθετήσεις τους εγκαίρως. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο αιφνίδιων ανισορροπιών στις ροές και δίνει στους επενδυτές τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τα χαρτοφυλάκιά τους σταδιακά.

Η σημασία της κίνησης

Η αναβάθμιση δεν είναι απλώς μια τεχνική αλλαγή κατηγορίας. Όπως τόνισε ο Ράμαν Αϊλούρ Σουμπραμανιάν, Επικεφαλής Market Classification της MSCI, η πορεία της Ελλάδας πίσω στις ανεπτυγμένες αγορές αντανακλά τόσο τις μεταρρυθμίσεις στην υποδομή της αγοράς, οι οποίες έχουν πλέον συγκλίνει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, όσο και τη μεταστροφή στην αντίληψη των διεθνών θεσμικών ότι η Ελλάδα ανήκει λειτουργικά στη συνεκτική επενδυτική περιοχή της Developed Markets Europe.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι από τον Μάιο 2027 η Ελλάδα θα παρακολουθείται μέσα στον MSCI Europe και όχι μέσα στον MSCI Emerging Markets -μια αλλαγή που ανατρέπει ριζικά τη βάση σύγκρισης, τις ροές κεφαλαίων και τη γεωγραφική κατανομή των διεθνών χαρτοφυλακίων.

Τι δείχνει η τελευταία προσομοίωση

Η τελευταία προσομοίωση του MSCI στην οποία αναφέρθηκε χθες το Euro2day.gr επιβεβαιώνει ότι η ελληνική αγορά διαθέτει ήδη κρίσιμη μάζα: 20 από τις 25 μετοχές του MSCI Greece IMI -ποσοστό 80%- πληρούν τα αυστηρά κριτήρια μεγέθους, ρευστότητας και free float των ανεπτυγμένων αγορών.

Η εικόνα παραμένει τραπεζοκεντρική, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank) να κατέχουν σχεδόν τα δύο τρίτα του βάρους στον δείκτη ως Standard constituents.

Παράλληλα, στο Small Cap segment, ένα ευρύ φάσμα κλάδων αναγνωρίζεται ως επαρκώς ώριμο: ενέργεια (ΔΕΗ, Motor Oil, Helleniq Energy), τηλεπικοινωνίες (ΟΤΕ), υποδομές (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aktor, Lamda Development), βιομηχανία (Titan, Cenergy, Viohalco), καταναλωτικά (Jumbo, Sarantis), μεταφορές (Aegean Airlines, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών) και gaming (Allwyn/ΟΠΑΠ, Intralot).

Πέντε εταιρείες -Optima Bank, ΟΛΠ, ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και Autohellas- δεν καλύπτουν τα ποσοτικά thresholds, χωρίς αυτό να αποτελεί ποιοτική αξιολόγηση. Για την ΕΥΔΑΠ, ωστόσο, η κεφαλαιοποίηση έχει εκτιναχθεί στο 1 δισ. ευρώ με ετήσια άνοδο 15%, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής ένταξης.

Ροές: Σύνθετη εξίσωση με νικητές και χαμένους

Η ανακατανομή κεφαλαίων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της JP Morgan, δεν θα είναι ομοιόμορφη. Σε συνολικό επίπεδο, οι εκροές από τα passive funds αναδυόμενων αγορών υπολογίζονται στα 5,25 δισ. δολάρια, ενώ οι εισροές από τα funds ανεπτυγμένων αγορών στα 4,96 δισ. — δηλαδή καθαρή εκροή περίπου 291 εκατ. δολαρίων.

Η εικόνα όμως αλλάζει σε επίπεδο μετοχών. Οι τράπεζες αναδεικνύονται σε μεγάλους νικητές, με καθαρές εισροές 48,5 εκατ. δολαρίων για την Εθνική, 38,3 εκατ. για τη Eurobank, 35,2 εκατ. για την Πειραιώς και 34,4 εκατ. για την Alpha Bank. Αντίθετα, μετοχές που θα χάσουν σχετική στάθμιση στο νέο universe εμφανίζουν έντονες εκροές: ο ΟΠΑΠ (-218,6 εκατ.), η Jumbo (-197,3 εκατ.) και ο ΟΤΕ (-174,8 εκατ.).

Σε κάθε περίπτωση, οι εννέα μήνες που μεσολαβούν μεταξύ Αυγούστου 2026 και Μαΐου 2027 δεν είναι «χαμένος χρόνος» -είναι χρόνος προετοιμασίας. Η αγορά αποκτά ένα παράθυρο στο οποίο μπορεί να διαχειριστεί τρία κρίσιμα ζητήματα: πρώτον, τη σταδιακή ενημέρωση και προσαρμογή των passive funds. Δεύτερον, την πιθανή βελτίωση των μεγεθών των πέντε εταιρειών που σήμερα μένουν εκτός, ώστε κάποιες εξ αυτών να καταφέρουν να «περάσουν» τα thresholds μέχρι τον Μάιο 2027. Και τρίτον, τη διαχείριση της μεταβλητότητας που αναπόφευκτα συνοδεύει κάθε αναταξινόμηση.