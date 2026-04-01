Citi: Tιμή-στόχος τα €52 για τη Metlen με σύσταση «αγορά»

Σε φάση επαναφοράς της επενδυτικής της ιστορίας εισέρχεται η Metlen Energy & Metals, με τη Citi να διατηρεί σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχο τα 52 ευρώ, εκτιμώντας περιθώριο ανόδου 56% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Στα εναλλακτικά σενάρια, η τιμή-στόχος στο θετικό σενάριο φτάνει στα 80 ευρώ (+140%), ενώ στο αρνητικό σενάριο υποχωρεί στα 28 ευρώ (-16%), αποτυπώνοντας την υψηλή εξάρτηση της μετοχής από την εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Σε όρους αποτίμησης, η μετοχή διαπραγματεύεται σε 6,9 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026 και 6,2 φορές του 2027, με μερισματική απόδοση άνω του 5% από το 2026, επίπεδα που η Citi θεωρεί ελκυστικά δεδομένων των προοπτικών.

Η Citi βλέπει το 2025 ως έτος «εξυγίανσης», με τις απομειώσεις στο EPC να επιβαρύνουν σημαντικά τα αποτελέσματα. Το EBITDA εκτιμάται στα 750 εκατ. ευρώ, σε ευθυγράμμιση με τη νέα καθοδήγηση, ενώ τα καθαρά κέρδη περιορίζονται στα 324 εκατ. ευρώ και το μέρισμα στο 0,82 ευρώ ανά μετοχή.

Το βασικό μήνυμα του οίκου είναι ότι οι αρνητικοί αυτοί παράγοντες έχουν σε μεγάλο βαθμό απορροφηθεί. Οι πιέσεις από τον τομέα EPC, οι καθυστερήσεις στην ανακύκλωση κεφαλαίων από ΑΠΕ και η αύξηση του καθαρού δανεισμού θεωρούνται πλέον παρελθόν, με την προσοχή να μετατοπίζεται εκ νέου στις βασικές δραστηριότητες του ομίλου, δηλαδή τα μέταλλα και την ενέργεια.

Για το 2026, η Citi αναμένει σαφή ανάκαμψη, με EBITDA στην περιοχή των 1,1-1,2 δισ. ευρώ, στηριζόμενο κυρίως στη σταθερή λειτουργική επίδοση του αλουμινίου, της ηλεκτροπαραγωγής και των ανανεώσιμων πηγών.

Οι δραστηριότητες αυτές συνεισφέρουν περίπου το 90% της λειτουργικής κερδοφορίας, ενισχύοντας την ορατότητα των αποτελεσμάτων. Στο βασικό σενάριο, η Citi ενσωματώνει παραγωγή αλουμινίου 180 χιλ. τόνων, ανακυκλωμένου αλουμινίου 60 χιλ. τόνων και αλουμίνας 1,26 εκατ. τόνων, καθώς και πλήρη ανάπτυξη της νέας μονάδας φυσικού αερίου ισχύος 0,8 GW και εκτέλεση 1,5 GW ηλιακής ισχύος στην Ελλάδα.

Η ανοδική περίπτωση βασίζεται σε ταχύτερη ανάπτυξη των ανανεώσιμων, μετάβαση της παραγωγής βασικών μετάλλων σε εμπορική κλίμακα και ευνοϊκότερες τιμές εμπορευμάτων, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη μετοχή έως τα 80 ευρώ. Αντίθετα, το αρνητικό σενάριο συνδέεται με χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, καθυστερήσεις στις ΑΠΕ και ασθενέστερες τιμές μετάλλων.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η Citi βλέπει περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας από το 2027, με το EBITDA του αλουμινίου να μπορεί να φτάσει τα 450 εκατ. ευρώ, ενώ η επέκταση σε κρίσιμα μέταλλα όπως το γάλλιο προσθέτει επιπλέον αναπτυξιακή δυναμική.