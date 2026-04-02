Allwyn: Δικαίωμα επανεπένδυσης της ειδικής διανομής €0,8/μετοχή

Η Allwyn AG (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, στις 30 Μαρτίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «Διοικητικό Συμβούλιο») ενέκρινε ειδική διανομή ύψους €0,80 ανά κοινή μετοχή που θα καταβληθεί από τον λογαριασμό υπέρ το άρτιο της Εταιρείας (η «Ειδική Διανομή») καθώς και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση, στον βαθμό που απαιτείται, επιπλέον κοινών μετοχών με ονομαστική αξία €0,30 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές») στο πλαίσιο του υφιστάμενου εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «Τιμή Διάθεσης») θα είναι ίση με τη σταθμισμένη βάσει όγκου μέση τιμή (VWAP) των κοινών μετοχών της Εταιρείας κατά τις πέντε ημέρες διαπραγμάτευσης που λήγουν την αμέσως προηγούμενη ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από τη λήξη της Περιόδου Επιλογής (όπως ορίζεται παρακάτω), ήτοι από τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 έως (και περιλαμβανομένης) την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026. Σε περίπτωση κλασματικού ποσού, η Τιμή Διάθεσης θα στρογγυλοποιηθεί στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί, στο μέτρο που απαιτείται, μέχρι του ποσού και στο μέτρο που οι Δικαιούχοι Μέτοχοι (όπως ορίζονται παρακάτω) επιλέξουν εντός περιόδου 14 ημερών που αρχίζει την Τρίτη 14 Απριλίου 2026 και λήγει (συμπεριλαμβανομένης) τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 (η «Περίοδος Επιλογής») να λάβουν και να επανεπενδύσουν στην Εταιρεία το ποσό της Ειδικής Διανομής που αντιστοιχεί στους εν λόγω μετόχους (το «Δικαίωμα Διανομής») με τη μορφή ακέραιου αριθμού Νέων Μετοχών, είτε εν όλω είτε εν μέρει, αντί μετρητών. Σε περίπτωση που ένας Δικαιούχος Μέτοχος δεν υποβάλει καμία επιλογή κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επιλογής, η Ειδική Διανομή θα καταβληθεί στον εν λόγω μέτοχο εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Ο αριθμός των Νέων Μετοχών που μπορεί να λάβει ένας Δικαιούχος Μέτοχος (όπως ορίζεται παρακάτω) θα υπολογίζεται διαιρώντας (i) το συνολικό αριθμό των επιλέξιμων μετοχών, που κατέχει κατά την ημερομηνία καταγραφής, για τις οποίες επιλέγει να λάβει Νέες Μετοχές, με (ii) τον σχετικό Λόγο Μετατροπής (ο «Υπολογισμός Νέων Μετοχών»). Ο «Λόγος Μετατροπής» υπολογίζεται διαιρώντας την Τιμή Διάθεσης με το ποσό της Ειδικής Διανομής ανά μετοχή. Ο Λόγος Μετατροπής καθορίζει πόσες επιλέξιμες μετοχές πρέπει να επιλέξει ένας Δικαιούχος Μέτοχος προκειμένου να λάβει 1 (μία) Νέα Μετοχή.

Εάν ο Υπολογισμός Νέων Μετοχών για έναν Δικαιούχο Μέτοχο οδηγεί σε κλασματικό αριθμό, ο αριθμός αυτός θα στρογγυλοποιηθεί προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, έτσι ώστε ο εν λόγω μέτοχος να λάβει ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών. Τυχόν υπόλοιπο ποσό του Δικαιώματος Διανομής του εν λόγω Δικαιούχου Μετόχου θα του καταβληθεί σε μετρητά κατά την Ημερομηνία Πληρωμής (όπως ορίζεται παρακάτω).

Δικαιούχοι Μέτοχοι που δεν κατέχουν τον απαιτούμενο αριθμό μετοχών ώστε να λάβουν τουλάχιστον μία Νέα Μετοχή σύμφωνα με το Λόγος Μετατροπής, δεν θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν να λάβουν την Ειδική Διανομή με τη μορφή Νέων Μετοχών και θα λάβουν το συνολικό ποσό της Ειδικής Διανομής αποκλειστικά σε μετρητά κατά την Ημερομηνία Πληρωμής (όπως ορίζεται παρακάτω).

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, οι Νέες Μετοχές της Εταιρείας δεν θα διατεθούν σε τρίτους ή σε άλλους μετόχους, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το καταβεβλημένο ποσό και το Διοικητικό Συμβούλιο θα τροποποιήσει το άρθρο 3 του καταστατικού της Εταιρείας για να ενσωματώσει τις τροποποιήσεις στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και τον αριθμό των Νέων Μετοχών.

Δικαιούχοι να λάβουν την Ειδική Διανομή, είτε με τη μορφή μετοχών, είτε με τη μορφή μετρητών, είτε με συνδυασμό των δύο επιλογών, είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («ΣΑΤ») την Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026 (ημερομηνία καταγραφής) (έκαστος, «Δικαιούχος Μέτοχος»).

Από την Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης της Ειδικής Διανομής (ημερομηνία αποκοπής).

Η καταβολή της Ειδικής Διανομής και η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών αναμένεται να πραγματοποιηθούν την ίδια ημερομηνία, η οποία αναμένεται να είναι [Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026] (η «Ημερομηνία Πληρωμής»).

Ακολουθεί μια σύνοψη των βασικών ημερομηνιών που σχετίζονται με την Ειδική Διανομή: