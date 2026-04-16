Στα €48,64 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια των θεσμικών το α’ τρίμηνο

Το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς βρήκε τις διεθνείς αγορές αντιμέτωπες με νέες γεωπολιτικές εντάσεις, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν δημιούργησε κύματα αβεβαιότητας και έντονη μεταβλητότητα. Παρά το δυσμενές περιβάλλον, ο κλάδος της θεσμικής διαχείρισης παρέμεινε σταθερός, με περιορισμένες πιέσεις.

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 διαμορφώθηκε στα 48,64 δισ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή μείωση 0,87% σε σχέση με το τέλος του 2025.Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 31.03.2026 αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

Αναλυτικότερα, στις 31.03.2026 η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ παρουσίασε αύξηση του ενεργητικού κατά 2% από την αρχή του έτους, φθάνοντας τα 29,93 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οι ΟΣΕΚΑ Ν.4099/12 ανήλθαν στα 22,87 δισ. ευρώ (αύξηση 1,1%) και οι ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. στα 7,07 δισ. ευρώ (αύξηση 4,6%).

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι ροές κεφαλαίων προς τους ΟΣΕΚΑ παρέμειναν θετικές, φθάνοντας τα 980,9 εκατ. ευρώ. Οι σημαντικότερες εισροές καταγράφηκαν στους Διεθνείς Ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ (283 εκατ. ευρώ), στους Σύνθετους ΟΣΕΚΑ – Ειδικού Τύπου (220 εκατ. ευρώ), στους Μετοχικούς ΟΣΕΚΑ Αναπτυγμένων Αγορών (137 εκατ. ευρώ) και στους Μικτούς ΟΣΕΚΑ (135 εκατ. ευρώ).

ΟΣΕΚΑ ESG

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η ελληνική αγορά ESG αριθμεί 52 ΟΣΕΚΑ του Άρθρου 8, στις κατηγορίες Μετοχικών, Μικτών, Ομολογιακών και Funds of Funds, με συνολικό ενεργητικό 2,62 δισ. ευρώ.

Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν αρνητικά στις περισσότερες επιμέρους κατηγορίες, ακολουθώντας την αρνητική πορεία των διεθνών αγορών λόγω των γεωπολιτικών και στρατιωτικών εντάσεων.

Θετικές αποδόσεις καταγράφηκαν στους:

Μετοχικούς ΟΣΕΚΑ Αμερικής (+5,23%)

Μετοχικούς ΟΣΕΚΑ Αναπτυσσόμενων Αγορών (+3,80%)

ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς (0,29%)

Ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ Κρατικών τίτλων Αναπτυγμένων Χωρών (0,09%)

Asset Management και εναλλακτικές επενδύσεις

Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται μικρή μείωση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,55% από την 31.12.2025 σε €12,6 δισ., συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό διαχείριση στα μέλη της Ε.Θ.Ε.

Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.), το οποίο διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε., ανέρχεται σε €918 εκ., όπου συμπεριλαμβάνονται και Private Equity χαρτοφυλάκια άνω των €650 εκ.

Αγορά ακινήτων

Οι επενδύσεις σε ακίνητα των ΑΕΕΑΠ διαμορφώθηκαν στα 5,18 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), επηρεασμένες από πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων ύψους 1,4 δισ. ευρώ εντός του έτους. Ως αποτέλεσμα, καταγράφηκε μείωση 12,6% σε σχέση με τις 30.06.2025 και 12,4% σε σύγκριση με τις 31.12.2024.

Το συνολικό ενεργητικό των ΑΕΕΑΠ υποχώρησε οριακά κατά 2,79% σε ετήσια βάση, στα 6,43 δισ. ευρώ.