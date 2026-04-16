Χθες πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του ΔΑΑ που σηματοδότησε την έναρξη του Προγράμματος Επενδυτικής Παιδείας και Κατάρτισης 2026, με συμμετοχή φοιτητών.

Δημοσιεύθηκε: 16 Απριλίου 2026 - 12:05

ΣΕΔ: Ξεκίνησε το Πρόγραμμα Επενδυτικής Παιδείας 2026

Με τη Γεν. Συνέλευση, της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. ξεκίνησε το «Πρόγραμμα Επενδυτικής Παιδείας & Κατάρτισης 2026» (Π.Ε.Π.Κ.2026), που διοργανώνει ο ΣΕΔ, για 12η συνεχόμενη χρονιά, υπό την αιγίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝΕΙΣΕΤ)

Οπως θυμίζει η σχετική συνέλευση η Γεν. Συνέλευση έγινε στην έδρα της εταιρείας την Τετάρτη 15 Απριλίου και μεταδόθηκε μέσω διαδικτύου. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννης και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιώργος Καλλιμασιάς, οι οποίοι απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις που υπέβαλλαν οι μέτοχοι.

Ήταν η πρώτη Γεν. Συνέλευση εταιρείας, στην οποία λάβαμε μέρος, στα πλαίσια του προγράμματος και την παρακολούθησαν δύο ομάδες φοιτητών: Η μία με φυσική παρουσία συνοδευόμενοι από τον Αντιπρόεδρο του ΣΕΔ Νίκο Οικονομόπουλο και η άλλη μέσω διαδικτύου, συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο, Μπάμπη Εγγλέζο

Οι φοιτητές συμπλήρωσαν το σχετικό ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ του οποίου οι απαντήσεις θα αξιοποιηθούν μετά από επεξεργασία που θα γίνει μετά το τέλος του προγράμματος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκδήλωση ACFE Greece και ΣΕΔ στο πλαίσιο του A.I. Balkans Money Show 2026

Χρηματιστήριο: Ποιες μετοχές κάλυψαν τη χασούρα του πολέμου

Τα μηνύματα με σημασία για το Χρηματιστήριο

ΧΑ: Με ημερήσια όρια διακύμανσης 10% οι Trastor και Καρέλια

