Ανοδος 15,7% στις ταξινομήσεις νέων ΙΧ τον Μάρτιο

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, τα καινούργια επιβατικά κατέγραψαν τον Μάρτιο άνοδο 15,7% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 4,9% στο διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου. Την ίδια περίοδο, οι ταξινομήσεις καινούργιων φορτηγών αυξήθηκαν κατά 41% τον Μάρτιο και κατά 34,3% στο τρίμηνο, ενώ στα λεωφορεία η άνοδος διαμορφώθηκε σε 48,1% και 5,9% αντίστοιχα.

Καινούργια επιβατικά: 14.713 τον Μάρτιο, 34.815 στο τρίμηνο

14.713 τον Μάρτιο, 34.815 στο τρίμηνο Καινούργια φορτηγά: 1.217 τον Μάρτιο, 3.209 στο τρίμηνο

1.217 τον Μάρτιο, 3.209 στο τρίμηνο Καινούργια λεωφορεία: 77 τον Μάρτιο, 271 στο τρίμηνο

Στα εξηλεκτρισμένα οχήματα, οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών έφτασαν συνολικά τις 1.796 μονάδες τον Μάρτιο, αυξημένες κατά 24,3%, και τις 4.610 μονάδες στο α’ τρίμηνο, σημειώνοντας άνοδο 13,7%. Ειδικότερα, τα BEV ανήλθαν σε 1.016 τον Μάρτιο και τα PHEV σε 780.

Σε ό,τι αφορά το μείγμα καυσίμου, τα υβριδικά διατήρησαν την κυριαρχία τους, με μερίδιο 57,2% στο τρίμηνο, από 48,7% ένα χρόνο νωρίτερα. Αντίθετα, η βενζίνη υποχώρησε στο 24,7% από 34,1%, ενώ το πετρέλαιο περιορίστηκε στο 2,6%. Τα plug-in υβριδικά και τα αμιγώς ηλεκτρικά διαμορφώθηκαν από 6,6% το καθένα στο α’ τρίμηνο.

Στα segments των επιβατικών, η αγορά συνέχισε να μετακινείται προς τα SUV. Η κατηγορία B-SUV έφτασε στο 38,5% στο τρίμηνο και η C-SUV στο 21,4%, με τα SUV συνολικά να ανεβαίνουν στο 68,8% της αγοράς, από 63,6% στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο ΣΕΑΑ από τον ACEA, η αγορά των επιβατικών αυξήθηκε κατά 1,4% τον Φεβρουάριο, ενώ στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου υποχώρησε κατά 1,2%. Για την Ελλάδα, η μεταβολή ήταν +2% τον Φεβρουάριο και -1,8% στο δίμηνο.