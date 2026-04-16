Ανοδος 15,7% στις ταξινομήσεις νέων ΙΧ τον Μάρτιο

Οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών έφτασαν τις 14.713 τον Μάρτιο και τις 34.815 στο α’ τρίμηνο, ενώ τα SUV ενίσχυσαν περαιτέρω τη θέση τους στην αγορά και η βενζίνη συνέχισε να χάνει μερίδιο.

Δημοσιεύθηκε: 16 Απριλίου 2026 - 15:03

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, τα καινούργια επιβατικά κατέγραψαν τον Μάρτιο άνοδο 15,7% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 4,9% στο διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου. Την ίδια περίοδο, οι ταξινομήσεις καινούργιων φορτηγών αυξήθηκαν κατά 41% τον Μάρτιο και κατά 34,3% στο τρίμηνο, ενώ στα λεωφορεία η άνοδος διαμορφώθηκε σε 48,1% και 5,9% αντίστοιχα.

  • Καινούργια επιβατικά: 14.713 τον Μάρτιο, 34.815 στο τρίμηνο
  • Καινούργια φορτηγά: 1.217 τον Μάρτιο, 3.209 στο τρίμηνο
  • Καινούργια λεωφορεία: 77 τον Μάρτιο, 271 στο τρίμηνο

Στα εξηλεκτρισμένα οχήματα, οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών έφτασαν συνολικά τις 1.796 μονάδες τον Μάρτιο, αυξημένες κατά 24,3%, και τις 4.610 μονάδες στο α’ τρίμηνο, σημειώνοντας άνοδο 13,7%. Ειδικότερα, τα BEV ανήλθαν σε 1.016 τον Μάρτιο και τα PHEV σε 780.

Σε ό,τι αφορά το μείγμα καυσίμου, τα υβριδικά διατήρησαν την κυριαρχία τους, με μερίδιο 57,2% στο τρίμηνο, από 48,7% ένα χρόνο νωρίτερα. Αντίθετα, η βενζίνη υποχώρησε στο 24,7% από 34,1%, ενώ το πετρέλαιο περιορίστηκε στο 2,6%. Τα plug-in υβριδικά και τα αμιγώς ηλεκτρικά διαμορφώθηκαν από 6,6% το καθένα στο α’ τρίμηνο.

Στα segments των επιβατικών, η αγορά συνέχισε να μετακινείται προς τα SUV. Η κατηγορία B-SUV έφτασε στο 38,5% στο τρίμηνο και η C-SUV στο 21,4%, με τα SUV συνολικά να ανεβαίνουν στο 68,8% της αγοράς, από 63,6% στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο ΣΕΑΑ από τον ACEA, η αγορά των επιβατικών αυξήθηκε κατά 1,4% τον Φεβρουάριο, ενώ στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου υποχώρησε κατά 1,2%. Για την Ελλάδα, η μεταβολή ήταν +2% τον Φεβρουάριο και -1,8% στο δίμηνο.

