ΔΑΑ: Στις 15 Μαΐου η καταβολή μερίσματος, δικαίωμα επανεπένδυσης

Η Εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης Απριλίου 2026 ενέκρινε τη διανομή συνολικού μερίσματος 0,6618 ευρώ ανά μετοχή για την οικονομική χρήση 2025 από τα διανεμητέα κέρδη της χρήσης και τα προς διάθεση αποθεματικά (το «Μέρισμα»).

Το παραπάνω προς διανομή ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του συντελεστή παρακράτησης για τους μετόχους που υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Περαιτέρω, σε εκτέλεση και εφαρμογή του εγκριθέντος, από την από 14.04.2025 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος τετραετούς διάρκειας (2025 – 2028) («Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος»), δυνάμει εξουσιοδότησης που του έχει παράσχει η ίδια ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, τo Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την απόφασή του της 16ης Απριλίου 2026, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού 14.500.000 ευρώ (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), με έκδοση μέχρι 14.500.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, μέσω επανεπένδυσης μέρους του Μερίσματος, συνολικού ποσού €100.000.000 (προ παρακράτησης φόρου 5%) από τους δικαιούχους του Μερίσματος που θα επιλέξουν την επανεπένδυση του παραπάνω ποσού σε ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών, αντί για μετρητά.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών θα ισούται με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP – Volume Weighted Average Price) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης (δηλαδή από την 24.04.2026 έως και την 30.04.2026), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης). Σε περίπτωση κλασματικού ποσού, η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών θα στρογγυλοποιείται στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε δικαιούχος μέτοχος θα δύναται να επανεπενδύσει σε Νέες Μετοχές, εν όλω ή εν μέρει, μέχρι ποσό €0,3230557591 ανά μετοχή που κατέχει κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του Μερίσματος (δηλ. την 23.04.2025) μειωμένο κατά 5% (που είτε αντιστοιχεί στο ποσοστό της παρακράτησης φόρου επί του διανεμητέου Μερίσματος είτε θα καταβληθεί σε μετρητά στους μετόχους της Εταιρείας, σε περίπτωση που το Μέρισμα δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου) (το «Ποσό Επανεπένδυσης»).

Το υπόλοιπο ποσό του Μερίσματος ανά μετοχή (ήτοι €0,3387562690 ανά μετοχή, πριν την παρακράτηση φόρου 5%) θα καταβληθεί στους μετόχους σε μετρητά, ανεξαρτήτως της επιλογής τους να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος.

Διευκρινίζεται ότι το ποσό του Μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας και θα προσαυξάνει τα Μερίσματα των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. (β) του Νόμου 4548/2018, θα καταβάλλεται σε μετρητά και δεν θα προσαυξάνει το Ποσό Επανεπένδυσης.

Το δικαίωμα επιλογής, δηλαδή το δικαίωμα των Μετόχων να επιλέξουν σχετικά με τον τρόπο λήψης του Ποσού Επανεπένδυσης είτε σε μετρητά ή/και υπό τη μορφή επανεπένδυσης του συνόλου ή μέρους του Ποσού Επανεπένδυσης σε Νέες Μετοχές, θα ασκείται εντός διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών, το οποίο θα ξεκινήσει την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του Μερίσματος, ήτοι από 24.04.2026 έως και 07.05.2026.

Ο αριθμός των Νέων Μετοχών της Εταιρείας που θα δύναται να λάβει ο δικαιούχος Μέτοχος θα προκύπτει από τη διαίρεση μεταξύ του συνολικού Ποσού Επανεπένδυσης που έκαστος μέτοχος θα δηλώσει ότι επιθυμεί να επανεπενδύσει μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της τιμής διάθεσης, με στρογγυλοποίηση στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό, σε περίπτωση δεκαδικών ψηφίων.

Τυχόν υπόλοιπο εκ του Ποσού Επανεπένδυσης, λόγω των στρογγυλοποιήσεων, θα καταβληθεί σε μετρητά την ημέρα καταβολής του Μερίσματος, ήτοι την 15.05.2026. Μέτοχος της Εταιρείας που δεν δικαιούται το απαιτούμενο Ποσό Επανεπένδυσης για την απόκτηση τουλάχιστον μίας (1) Νέας Μετοχής της Εταιρείας, βάσει της τιμής διάθεσης, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος, και θα λαμβάνει το συνολικό Ποσό Επανεπένδυσης που δικαιούται αποκλειστικά σε μετρητά.

Το ποσό που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές που θα εκδοθούν στην τιμή διάθεσης θα καταβληθεί μέσω συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, με το Ποσό Επανεπένδυσης των Μετόχων, οι οποίοι είναι δικαιούχοι και θα επιλέξουν την επανεπένδυση του Ποσού Επανεπένδυσης, ή μέρους αυτού.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, οι αδιάθετες Νέες Μετοχές δεν θα διατεθούν σε τρίτους, ούτε σε άλλους μετόχους της Εταιρείας, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018 και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αναπροσαρμόσει αντίστοιχα το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, προσδιορίζοντας το ποσό του κεφαλαίου που θα προκύψει από τη μερική κάλυψη της Αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου.

Δικαιούχοι του Μερίσματος και του δικαιώματος επανεπένδυσης του Ποσού Επανεπένδυσης, μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026 (record date – ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων).

Από την Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026 (cut-off date – ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του Μερίσματος και χωρίς το δικαίωμα επανεπένδυσης του Ποσού Επανεπένδυσης.

Η πληρωμή του Μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 15.05.2026, από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία».