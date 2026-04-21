Πακέτα 120.000 τεμαχίων στη Τζιρακιάν

Πακέτα μετοχών των Σωληνουργείων Τζιρακιάν (120.000 τεμάχια) που αντιστοιχούν σε πάνω από 3% της εταιρείας άλλαξε χέρια, με τους βασικούς μετόχους να μην συγκαταλέγονται ούτε στους αγοραστές, αλλά ούτε και στους πωλητές.

Γενικότερα, το κλίμα γύρω από τη μετοχή είναι «ζεστό» κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις, με τους long να ποντάρουν στις συζητήσεις που διεξάγονται για την αναχρηματοδότηση της εταιρείας, καθώς φαίνεται πως έχουν πέσει στο τραπέζι διάφορες εναλλακτικές προτάσεις.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα φετινά περιθώρια κέρδους για τις εταιρείες χάλυβα είναι υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι και αυτό επηρεάζει προφανώς και τις οικονομικές επιδόσεις της εισηγμένης.

Να σημειωθεί ότι η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο 12% τις τελευταίες 30 ημέρες.