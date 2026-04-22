Απόδοση 2,12% στα εξάμηνα έντοκα γραμμάτια

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 976 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,44 φορές.

Απόδοση 2,12% στα εξάμηνα έντοκα γραμμάτια

Δημοσιεύθηκε: 22 Απριλίου 2026 - 12:28

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,12%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 976 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,44 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Eurostat: Πρωτιά της Ελλάδας στη μείωση του δημόσιου χρέους

Δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων την Τετάρτη 22/4

Στο 3,70% η απόδοση στην επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου

Πρωτογενές πλεόνασμα 12,13 δισ. ευρώ για το 2025

