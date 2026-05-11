Τράπεζα Κύπρου: Στα top picks της Euroxx, η τιμή-στόχος

Θετικά αποτιμά η Euroxx τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2026 της Τράπεζας Κύπρου, κάνοντας λόγο για ένα ιδιαίτερα ισχυρό ξεκίνημα στη φετινή χρήση, με υψηλή πιστωτική ανάπτυξη, ανθεκτικά καθαρά έσοδα από τόκους και χαμηλό κόστος κινδύνου, παρά το περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν στα €121 εκατ., ξεπερνώντας τη δική της πρόβλεψη για €112 εκατ., κυρίως λόγω αναστροφής προβλέψεων που σχετίζονταν με συγκεκριμένο μεγάλο πελάτη.

Σε οργανική βάση, τα αποτελέσματα στηρίχθηκαν στην ισχυρή αύξηση των δανείων, με τα εξυπηρετούμενα δάνεια να αυξάνονται κατά 2% σε τριμηνιαία και 8% σε ετήσια βάση, καθώς και στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος κατά 5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η Euroxx σημειώνει ότι οι βασικές γραμμές των αποτελεσμάτων κινήθηκαν κοντά στις προβλέψεις της, με εξαίρεση τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, όπου η αναστροφή προβλέψεων υπερκάλυψε τις επιπτώσεις από τις αναθεωρημένες μακροοικονομικές παραδοχές.

Παράλληλα, ιδιαίτερα ισχυρή χαρακτηρίζεται η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 20,3% από 21% στο τέλος του 2025, επηρεασμένος κατά 35 μονάδες βάσης από τη συναλλαγή με την CDB, ενώ η οργανική δημιουργία κεφαλαίου έφθασε τις 114 μονάδες βάσης μέσα σε ένα μόνο τρίμηνο.

Η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου επανέλαβε τους στόχους για το 2026, οι οποίοι περιλαμβάνουν καθαρά έσοδα από τόκους περίπου €720 εκατ., πιστωτική ανάπτυξη άνω του 5%, δείκτη κόστους προς έσοδα κοντά στο 40%, κόστος κινδύνου 40-50 μονάδες βάσης και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) σε επίπεδα mid-teens.

Ωστόσο, η Euroxx θεωρεί ότι υπάρχουν σαφή περιθώρια υπέρβασης των στόχων αυτών, κυρίως λόγω της δυναμικής πιστωτικής επέκτασης, της πιθανότητας υψηλότερων επιτοκίων αλλά και του κόστους κινδύνου που ενδέχεται να κινηθεί χαμηλότερα από το κατώτερο όριο της καθοδήγησης της διοίκησης.

Η χρηματιστηριακή εμφανίζεται επίσης πιο αισιόδοξη και για τις δικές της εκτιμήσεις κερδοφορίας, τονίζοντας ότι το πρώτο τρίμηνο δημιουργεί ανοδικό κίνδυνο για την πρόβλεψη καθαρών κερδών ύψους €435 εκατ. το 2026.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η Euroxx εκτιμά ότι οι διανομές προς τους μετόχους για την περίοδο 2026-2028 μπορούν να προσφέρουν μερισματικές αποδόσεις άνω του 8,5% ετησίως, ενώ ενδεχόμενη αναβάθμιση των προβλέψεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερες αποδόσεις.

Η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση «buy» για τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, σημειώνοντας ότι διατηρείται στη λίστα με τις κορυφαίες επιλογές της (top picks), ότι διαπραγματεύεται με δείκτη P/E αντίστοιχο των ευρωπαϊκών τραπεζών, αλλά με ανώτερη κεφαλαιακή θέση και σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις προς τους μετόχους.