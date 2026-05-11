#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Τρίτος διαδοχικός μήνας εκροών από ξένους επενδυτές

Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑ διαμορφώθηκε στο τέλος του μήνα στα €129,29 δισ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,04%, σε σχέση με τα επίπεδα του Μαρτίου.

Δημοσιεύθηκε: 11 Μαΐου 2026 - 20:29

ΧΑ: Τρίτος διαδοχικός μήνας εκροών από ξένους επενδυτές

Ανοδικά κινήθηκε το Χρηματιστήριο Euronext Athens κατά το μήνα Απρίλιο 2026, με τον Γενικό Δείκτη να παρουσιάζει αύξηση κατά 5,99% σε σχέση με τα επίπεδα του Μαρτίου 2026.

Ειδικότερα, η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου AXIANumbers Απριλίου 2026, διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Δημιουργήθηκαν 801 νέοι λογαριασμοί πελάτη και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σε σχέση με 2.628 νέους λογαριασμούς τον Μάρτιο, ενώ οι Συλλογικοί Λογαριασμοί Πελατείας στο σύνολό τους (Μερίδες Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών και Μερίδες Ασφαλειών), κατέχουν €5,66 δις (4,38% της συνολικής Αξίας Χαρτοφυλακίου).
  • Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑ διαμορφώθηκε στο τέλος του μήνα στα €129,29 δις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,04%, σε σχέση με τα επίπεδα του Μαρτίου (€121,93 δις).
  • Η Αξία Συναλλαγών για τον Απρίλιο 2026 έφτασε τα 266,41 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 25,70% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €7.087,68 εκατ., ενώ σε σχέση με τον Απρίλιο 2025 που η αξία συναλλαγών ήταν €3.982,29 εκατ., σημειώθηκε αύξηση 32,25%.
  • Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν εκροές ύψους €80,87 εκατ. κατά το μήνα Απρίλιο 2026, σε αντίθεση με τους Ημεδαπούς Δικαιούχους Μερίδων οι οποίοι πραγματοποίησαν εισροές ύψους €80,87 εκατ. τον Απρίλιο 2026.
  • Η κατανομή της Αξίας Χαρτοφυλακίου των Δικαιούχων Μερίδων διαμορφώθηκε στα 68,83% για τους Αλλοδαπούς Δικαιούχους Μερίδων και 31,17% για τους Ημεδαπούς.
  • Οι χώρες με την μεγαλύτερη αξία χαρτοφυλακίου (μερίδες πελάτη) για το μήνα Απρίλιο 2026 ήταν οι ΗΠΑ με αξία συνολικού χαρτοφυλακίου €21,43 δις, η Κύπρος με αξία χαρτοφυλακίου €12,67 δις και η Ελβετία με αξία χαρτοφυλακίου €7,96 δις.
  • Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν το 68,8% των συνολικών συναλλαγών (αγορές & πωλήσεις) τον Απρίλιο 2026 (σε σχέση με το 67,7% τον προηγούμενο μήνα), ενώ οι Ημεδαποί Δικαιούχοι Μερίδων, πραγματοποίησαν το 31,2% των συναλλαγών (σε σχέση με το 32,3% τον προηγούμενο μήνα).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γιατί «έκατσε» η κερδοφορία στις εισηγμένες πληροφορικής

Χρηματιστήριο: Ποιες μετοχές «παίζουν» με μεγάλο discount

Πώς βλέπουν τώρα οι ξένοι το ελληνικό χρηματιστήριο

Ποιες εισηγμένες συνδυάζουν κέρδη και «χαμηλό» P/BV

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο