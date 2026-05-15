Τιμή-στόχο τα 55 ευρώ δίνει στην Titan η Χρυσοχοΐδης

Η Χρυσοχοΐδης ΑΧΕΠΕΥ ανεβάζει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Τιτάν στα 55 ευρώ, προβλέποντας άνοδο πωλήσεων, EBITDA και καθαρών κερδών έως το 2027. Παράλληλα, εκτιμά ισχυρή ρευστότητα παρά τις επενδύσεις και εξαγορές.

Δημοσιεύθηκε: 15 Μαΐου 2026 - 08:25

Σε σημερινή έκθεσή της η χρηματιστηριακή εταιρεία Χρυσοχοΐδης ανεβάζει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν στα 55 ευρώ.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της γνωστής ΑΧΕΠΕΥ:

  • Οι πωλήσεις του ομίλου Τιτάν από 2.669 εκατ. ευρώ πέρυσι θα κυμανθούν στα 2.704 εκατ. φέτος και στα 3.126 εκατ. το 2027.
  • Το EBITDA από τα 606 εκατ. το 2025, θα αυξηθεί φέτος στα 618 εκατ. για να διογκωθεί στα 677 εκατ. το 2027.
  • Τα καθαρά κέρδη από τα 236 εκατ. πέρυσι, θα φτάσουν φέτος στα 309 εκατ. και στα 349 εκατ. ευρώ το 2027.
Επίσης το 2026 θα κλείσει με έναν πολύ ισχυρό δείκτη ρευστότητας (καθαρό χρέος προς EBITDA στο 1,09) παρά τις επενδύσεις που προγραμματίζονται και τις εξαγορές που υλοποιήθηκαν.

