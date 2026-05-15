Quest: Δωρεάν διάθεση μετοχών συνολικής αξίας 1,24 εκατ. σε στελέχη

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε.. ανακοινώνει ότι την 13.05.2026 διατέθηκαν δωρεάν προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Απόστολο Γεωργαντζή 66.802, στον κ. Μάρκο Μπιτσάκο Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο 33.401 και σε μέλη της ανώτατης διοίκησης των εταιρειών του Ομίλου 78.489 ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018.

Η διάθεση των μετοχών πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της από 15.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για την έγκριση Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού αυτής σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό καθορίσει τους δικαιούχους του Προγράμματος και τους ειδικότερους όρους χορήγησης. Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε με την από 30.04.2026 απόφασή του την ανωτέρω διανομή.

Οι ως άνω μετοχές που διατέθηκαν δωρεάν ήταν συνολικής αξίας € 1.247.270 λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος € 6,98 της ημέρας της συναλλαγής, ενώ η μέση τιμή κτήσης των μετοχών ανέρχεται σε € 5,34 ανά μετοχή.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 1.375.904 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,2832% του συνόλου των μετοχών της.