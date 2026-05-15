#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Quest: Δωρεάν διάθεση μετοχών συνολικής αξίας 1,24 εκατ. σε στελέχη

Πλέομ η Εταιρεία κατέχει συνολικά 1.375.904 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,2832% του συνόλου των μετοχών της.

Quest: Δωρεάν διάθεση μετοχών συνολικής αξίας 1,24 εκατ. σε στελέχη

Δημοσιεύθηκε: 15 Μαΐου 2026 - 18:07

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε..  ανακοινώνει ότι την 13.05.2026 διατέθηκαν δωρεάν προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Απόστολο Γεωργαντζή 66.802, στον κ. Μάρκο Μπιτσάκο Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο 33.401 και σε μέλη της ανώτατης διοίκησης των εταιρειών του Ομίλου 78.489 ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018.

Η διάθεση των μετοχών πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της από 15.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για την έγκριση Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού αυτής σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό καθορίσει τους δικαιούχους του Προγράμματος και τους ειδικότερους όρους χορήγησης. Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε με την από 30.04.2026 απόφασή του την ανωτέρω διανομή.

Οι ως άνω μετοχές που διατέθηκαν δωρεάν ήταν συνολικής αξίας € 1.247.270 λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος € 6,98 της ημέρας της συναλλαγής, ενώ η μέση τιμή κτήσης των μετοχών ανέρχεται σε € 5,34 ανά μετοχή.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 1.375.904 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,2832% του συνόλου των μετοχών της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χρηματιστήριο: Βαριά διόρθωση για τράπεζες-blue chips

«Φωτιά» στις αγορές: Πετρέλαιο +3%, χρυσός -3%, πίεση στα ομόλογα

Τραμπ: Θα συμφωνούσα σε 20ετή αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν

Γκιώνης: Παγίδες και λύσεις στα προγράμματα «Εξοικονομώ»

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο