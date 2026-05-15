Trastor: Από 18 Μαϊου σε διαπραγμάτευση οι νέες 150 εκατ. μετοχές

Δημοσιεύθηκε: 15 Μαΐου 2026 - 19:23

Η Εταιρεία σε συνέχεια της από 15.05.2026 ανακοίνωσής της αναφορικά με την «Έκβαση της Συνδυασμένης Προσφοράς» ανακοινώνει, ότι:

Ι. Η Euronext Athens, την Παρασκευή, 15.05.2026, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των 150.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης (οι « Νέες Μετοχές »), που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά ποσό € 75.000.000 (ονομαστική αξία) , δυνάμει των από 04.05.2026 και 08.05.2026 αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατ’ ενάσκηση της σχετικής εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 20.03.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και με τελική τιμή διάθεσης , όπως διαμορφώθηκε, €1,00 ανά Νέα Μετοχή , οι οποίες διατέθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς .

Ως συνέπεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα πέντε εκατομμύρια Ευρώ (€75.000.000) με την έκδοση εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης, ενώ η διαφορά μεταξ ύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους ύψους €75.000.000 θα αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €197.368.749, διαιρούμενο σε 394.737.498 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του Ευρώ (€0,50) η κάθε μία.

 

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ , 18 ΜΑΪΟΥ 2026 ΑΡΧΙΖΕΙ
Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΤΩΝ 150.000.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ EURONEXT 

 

