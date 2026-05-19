Τράπεζα Κύπρου: Από 20 Μαΐου σε διαπραγμάτευση 276,274 νέες μετοχές

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 20 Μαΐου 2026 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο Euronext Athens και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (εφεξής το «Euronext Athens» και το «ΧΑΚ» αντίστοιχα) των 276,274 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €0.10 η κάθε μια (οι «Νέες Μετοχές») που εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στις 18 Μαρτίου 2026 και 02 Απριλίου 2026 σε συνολικά είκοσι στελέχη της γενικής διεύθυνσης της Εταιρίας (συμπεριλαμβανομένου και ενός πρώην στελέχους) (οι «Δικαιούχοι»), σύμφωνα με τις αποφάσεις των Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων ημερομηνίας 20 Μαΐου 2022, 26 Μαΐου 2023 και 17 Μαΐου 2024 καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2022, 31 Μαρτίου & 30 Αυγούστου 2023 και 28 Μαρτίου 2024, 19 Φεβρουαρίου 2025 και 30 Μαρτίου 2026, και τις πρόνοιες του μακροπρόθεσμου και του βραχυπρόθεσμου σχεδίου παροχής κινήτρων (long-term incentive plan, “LTIP”, και short-term incentive plan, “STIP”, αντίστοιχα).

Το χρηματιστήριο Euronext Athens στις 19 Μαΐου 2026 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στο χρηματιστήριο Euronext Athens. Επίσης, το Συμβούλιο του ΧΑΚ σε συνεδρία του στις 19 Μαΐου 2026 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στο ΧΑΚ.

Οι Νέες Μετοχές θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ στις μερίδες και τους λογαριασμούς που διατηρούν οι Δικαιούχοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του ΧΑΚ ως Παραστατικά Δικαιώματα που αντιπροσωπεύουν μετοχές, και θα είναι διαπραγματεύσιμες από τις 20 Μαΐου 2026.

Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης ανέρχεται σε 435,962,305 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη.

Οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας τάξης μετοχών και έχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari passu) όπως οι ήδη εκδομένες πλήρως πληρωθείσες μετοχές της Εταιρίας.

Οι Δικαιούχοι έχουν υποχρέωση διατήρησης της κυριότητας των εν λόγω μετοχών για ένα έτος από την ημερομηνία κατοχύρωσης τους στους Δικαιούχους.