Πώς είδε η Axia-Alpha Finance τα αποτελέσματα των τραπεζών

Θετική υποδοχή επιφύλαξε η Axia-Alpha Finance στα αποτελέσματα β' τριμήνου των συστημικών τραπεζών, διατηρώντας τη σύσταση «αγορά» για Eurobank, Εθνική και Πειραιώς.

Επισημαίνεται ότι η Axia-Alpha Finance δίνει τιμή-στόχο στα 17,5 ευρώ για την Εθνική (εκτιμώμενη συνολική απόδοση 11%), στα 5,3 για τη Eurobank (εκτιμώμενη απόδοση 23%) και στα 10,6 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς (14%).

Κοινός παρονομαστής των τριών εκθέσεων είναι η ισχυρή δυναμική των βασικών εσόδων, με τα επιτοκιακά έσοδα να μετατρέπονται από «βαρίδι» σε στήριγμα χάρη στην ανοδική πορεία των επιτοκίων βάσης, οι αναβαθμίσεις στόχων από τις διοικήσεις και τα ισχυρά μεγέθη πιστωτικής επέκτασης. Διαφοροποιείται, ωστόσο, η εκτίμηση της χρηματιστηριακής για την αντίδραση της αγοράς σε κάθε μετοχή.

Eurobank: Το προτιμώμενο «χαρτί» της χρηματιστηριακής

Ως «εξαιρετικό» (stellar) χαρακτηρίζει η Axia-Alpha Finance το τρίμηνο της Eurobank, με τα ομαλοποιημένα κέρδη στα 425 εκατ. ευρώ (+17% σε ετήσια βάση) και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 18%, πάνω από τις εκτιμήσεις της. Οι αναλυτές στέκονται στην πολύ ισχυρή εικόνα των βασικών εσόδων, με ανθεκτική τιμολόγηση και υπό έλεγχο κόστη και προβλέψεις, καθώς και στους ισχυρούς όγκους: πιστωτική επέκταση 1,6 δισ. ευρώ στο τρίμηνο και αύξηση καταθέσεων 3,1 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση αναβάθμισε την καθοδήγηση για το 2026, στοχεύοντας πλέον σε αύξηση κερδών ανά μετοχή σαφώς άνω του 10% και RoTE κοντά στο 17%, με τα επιτοκιακά έσοδα να αναμένονται +10% (από +2,5% προηγουμένως) και τις προμήθειες επίσης +10%. Κατά τη χρηματιστηριακή, η νέα καθοδήγηση αφήνει περιορισμένα περιθώρια περαιτέρω αναβάθμισης των δικών της εκτιμήσεων και κάπως μεγαλύτερα έναντι του consensus.

Η Axia-Alpha Finance εκτιμά ότι η λειτουργική επίδοση, ο τόνος της διοίκησης και η αναβαθμισμένη καθοδήγηση δικαιολογούν θετική αντίδραση της αγοράς. Με τη μετοχή να διαπραγματεύεται στο 1,52x της ενσώματης λογιστικής αξίας και 10,3 φορές τα κέρδη του 2027, βλέπει περαιτέρω περιθώρια ανόδου και επαναλαμβάνει ότι η Eurobank παραμένει η προτιμώμενη επιλογή της μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, με θέση στη λίστα των κορυφαίων επιλογών της. Η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 5,30 ευρώ, με συνολική αναμενόμενη απόδοση 23%.

Εθνική: Ισχυρό τρίμηνο, αλλά «προεξοφλημένο» από την αγορά

Για την Εθνική Τράπεζα, η χρηματιστηριακή κάνει λόγο για ένα ισχυρό σετ αποτελεσμάτων με πρωταγωνιστές τα βασικά έσοδα και ιδίως τις προμήθειες, αν και η θετική έκπληξη έναντι των εκτιμήσεων προήλθε κυρίως από τα μη βασικά έσοδα (trading). Τα ομαλοποιημένα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 317 εκατ. ευρώ, με RoTE 15,6%, ελαφρώς πάνω από τις προβλέψεις.

Η διοίκηση αναβάθμισε την καθοδήγηση για μεσαία μονοψήφια αύξηση επιτοκιακών εσόδων και κέρδη ανά μετοχή άνω του 1,4 ευρώ -κίνηση που η Axia-Alpha Finance χαρακτηρίζει μεν θετική ως προς την κατεύθυνση, αλλά οριακή σε μέγεθος και μάλλον συντηρητική, δεδομένου ότι τόσο η δική της εκτίμηση (1,50 ευρώ) όσο και το consensus (1,42 ευρώ) βρίσκονται ήδη υψηλότερα.

Θετικά αποτιμά και τη στρατηγική συμφωνία με την Dromeus Capital για την αρχική απόκτηση χαρτοφυλακίου επαγγελματικών ακινήτων 0,4 δισ. ευρώ, η οποία, σε συνδυασμό με τη συμφωνία τραπεζοασφαλιστικής με την Allianz, αναμένεται να προσφέρει ουσιαστική ενίσχυση των προμηθειών μετά το 2027.

Σημειώνει, τέλος, το «στρατηγικό μαξιλάρι» πλεονάζοντος κεφαλαίου της τάξης του 1,8 δισ. ευρώ, που δίνει σημαντικά περιθώρια κινήσεων.

Εκεί όπου η χρηματιστηριακή γίνεται πιο επιφυλακτική είναι στη βραχυπρόθεσμη αντίδραση της αγοράς: με τη μετοχή +28,4% από την αρχή του έτους και σαφή υπεραπόδοση περίπου 10 μονάδων έναντι του κλαδικού δείκτη το τελευταίο δεκαήμερο, εκτιμά ότι μεγάλο μέρος των θετικών νέων έχει ήδη προεξοφληθεί και αναμένει σε γενικές γραμμές ουδέτερη αντίδραση. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνει την εποικοδομητική στάση της, με τιμή-στόχο 17,50 ευρώ και συνολική αναμενόμενη απόδοση 11%.

Πειραιώς: Ισχυρή κορυφή, «συγκρατημένος» πάτος

Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε, σύμφωνα με την Axia-Alpha Finance, ένα εύρωστο τρίμηνο με ομαλοποιημένα κέρδη 340 εκατ. ευρώ (+16% σε ετήσια βάση) και RoTE 17%, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις στα βασικά έσοδα, αν και οι υψηλότερες του αναμενομένου προβλέψεις -που περιλάμβαναν έκτακτο κόστος περίπου 10 εκατ. ευρώ για τον νόμο Κατσέλη και μακροοικονομικές προσαρμογές- περιόρισαν την υπέρβαση στην τελική γραμμή.

Η διοίκηση προχώρησε σε αναβάθμιση επιμέρους στόχων (επιτοκιακά έσοδα 2 δισ. ευρώ, προμήθειες άνω του 0,9% του ενεργητικού, CET1 άνω του 13%), αλλά και σε αύξηση της πρόβλεψης για το κόστος κινδύνου στις 60 μονάδες βάσης.

Ενδιαφέρον προκαλεί, κατά τους αναλυτές, ότι οι στόχοι για κέρδη ανά μετοχή (0,90 ευρώ) και RoTE (περίπου 15%) έμειναν αμετάβλητοι, με τη διοίκηση να αναγνωρίζει ανοδικό ρίσκο αλλά να προτιμά συντηρητική στάση λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως τα γεωπολιτικά. Οι εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής και του consensus βρίσκονται ήδη υψηλότερα από τους στόχους της διοίκησης, οπότε αναμένεται κυρίως «λεπτομερής προσαρμογή» μεταξύ των βασικών γραμμών.

Η μετοχή της Πειραιώς διατηρεί την καλύτερη επίδοση του κλάδου από την αρχή του έτους, με κέρδη περίπου 46% έναντι 29% του τραπεζικού δείκτη. Η αποτίμηση στο 1,45x της ενσώματης λογιστικής αξίας και 9,3 φορές τα κέρδη του 2027 κρίνεται ελκυστική, δεδομένου του τριετούς ρυθμού αύξησης κερδών 13% και του RoTE άνετα άνω του 15%. Η χρηματιστηριακή αναμένει ήπια θετική αντίδραση της αγοράς, καθώς το ισχυρό μήνυμα από την κορυφή των αποτελεσμάτων αντισταθμίζεται εν μέρει από τις αυξημένες προβλέψεις και τον προσεκτικό τόνο της διοίκησης. Η τιμή-στόχος τοποθετείται στα 10,60 ευρώ, με συνολική αναμενόμενη απόδοση 14%.