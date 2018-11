Μασκ: Τα αυτοκίνητα της Tesla θα σας ακολουθούν σαν «κατοικίδια»

Τα οχήματα της Tesla θα μπορούν σύντομα να οδηγούν μόνα τους για μικρές αποστάσεις, να οδηγούνται μέσω smartphones σε κάποιες περιπτώσεις ή ακόμη και να ακολουθούν τον οδηγό τους «σαν ένα κατοικίδιο», δήλωσε σε ανάρτηση του στο Twitter, ο CEO της αυτοκινητοβιομηχανίας Έλον Μασκ.

Car will drive to your phone location & follow you like a pet if you hold down summon button on Tesla app