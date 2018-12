Τραμπ: Ο Σι εννοούσε κάθε λέξη στην ιστορική συνάντηση μας

«Πολύ ισχυρά σήματα αποστέλλονται από την Κίνα, μόλις επέστρεψε στο σπίτι της, μετά από μεγάλο ταξίδι, συμπεριλαμβανομένων των στάσεων, από την Αργεντινή. Χωρίς να ακούγομαι αφελής ή κάτι τέτοιο, πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Σι εννοούσε κάθε λέξη που είπε στη μεγάλη και ελπίζω ιστορική συνάντηση μας. Συζητήθηκαν ΟΛΑ τα θέματα!», αναφέρει στην ανάρτηση του στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

Very strong signals being sent by China once they returned home from their long trip, including stops, from Argentina. Not to sound naive or anything, but I believe President Xi meant every word of what he said at our long and hopefully historic meeting. ALL subjects discussed!