Τραμπ: ΟΠΕΚ, χαλάρωσε με τις τιμές του πετρελαίου

Μέσω Twitter ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στις τιμές πετρελαίου, σχολιάζοντας για ακόμη μία φορά, ότι κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα.

«Οι τιμές πετρελαίου κυμαίνονται πολύ ψηλά. ΟΠΕΚ, σε παρακαλώ ηρέμησε και πάρ' το πιο χαλαρά. Ο κόσμος δεν αντέχει αύξηση τιμών», σημείωσε στην ανάρτησή του.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές του αργού έφτασαν σε υψηλό τριών μηνών την περασμένη εβδομάδα, στα 68 δολάρια ανά βαρέλι.





Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike - fragile!