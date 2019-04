Harley Davidson: Πτώση 26,7% στα κέρδη πρώτου τριμήνου

Η μειωμένη ζήτηση, τα υψηλότερα κόστη από τους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών σε πρώτες ύλες και οι ευρωπαϊκοί φόροι στις εισαγωγές των μοτοσυκλετών της έφεραν πλήγμα 26,7% στα κέρδη του πρώτου τριμήνου της Harley Davidson.

Όπως μεταδίδει το CNBC, τα προσαρμοσμένα κέρδη ήταν 98 σεντς ανά μετοχή, υψηλότερα από τα 65 σεντς που ανέμεναν αναλυτές της Refinitiv.

Τα έσοδα από τις μοτοσυκλέτες και τα σχετικά με αυτές προϊόντα υποχώρησαν 12,3%, στο $1,19 δισ.

Εξαιρουμένων των επιπτώσεων από δασμούς και κόστη αναδιάρθρωσης, τα καθαρά κέρδη διολίσθησαν στα 127,9 εκατ. δολάρια ή 80 σεντς ανά μετοχή, τους τρεις μήνες που ολοκληρώθηκαν στις 31 Μαρτίου από $174,76 εκατ. ή $1,03 ανά μετοχή, έναν χρόνο νωρίτερα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ωστόσο υποσχέθηκε, σε ανάρτησή του στο Twitter, ότι θα υπάρξει αντίδραση για την πορεία της εταιρείας.

“Harley Davidson has struggled with Tariffs with the EU, currently paying 31%. They’ve had to move production overseas to try and offset some of that Tariff that they’ve been hit with which will rise to 66% in June of 2021.” @MariaBartiromo So unfair to U.S. We will Reciprocate!