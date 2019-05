Οι ΗΠΑ κατηγορούν την Κίνα για αθέτηση εμπορικών υποσχέσεων

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι κατηγορούν την Κίνα ότι αθέτησε τις δεσμεύσεις της για τερματισμό του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, αυξάνοντας τον κίνδυνο κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον-Πεκίνου.

Σε ενημέρωση της Δευτέρας, ο Ρόμπερτ Λάιτιζερ, o εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, και ο Στίβεν Μνούτσιν, ο υπουργός Οικονομικών, σημείωσαν ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι προετοιμασμένη να προχωρήσει με μεγαλύτερους δασμούς σε εισαγωγές κινεζικών προϊόντων αξίας $200 δισ. από το πρωί της Παρασκευής, ως αντίδραση στο αδιέξοδο των συνομιλιών.

«Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας έχουμε δει ότι δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις από την Κίνα», είπε ο Λάιτιζερ. «Πραγματικά, θα χρησιμοποιούσα τη λέξη αθέτηση προηγούμενων δεσμεύσεων», τόνισε. Ο Μνούτσιν από την πλευρά του περιέγραψε «μία μεγάλη αλλαγή στην κατεύθυνση των διαπραγματεύσεων».

Όπως σημειώνουν οι Financial Times, τα σχόλια έρχονται σε αντίθεση με το κλίμα της περασμένης εβδομάδας, όταν ο Λάιτιζερ και ο Μνούτσιν αποχώρησαν από το Πεκίνο, σημειώνοντας ότι είχαν «παραγωγικές» συζητήσεις με τον αντιπρόεδρο της χώρας, τον Λιου Χε. Τότε μάλιστα αναμενόταν να μπουν στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων και να φτάσουν ίσως και σε συμφωνία μέχρι τα τέλη αυτής της εβδομάδας.

Σύμφωνα με ανθρώπους που είναι κοντά στις διαπραγματεύσεις, οι Κινέζοι αξιωματούχοι έδειξαν λιγότερη προθυμία για τη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν τη μεταφορά τεχνολογίας και θα προστατεύσουν την αμερικανική πνευματική ιδιοκτησία με νόμο, επιμένοντας ότι τα βήματα θα μπορούσαν να γίνουν απλώς με αλλαγή ρυθμίσεων.

Ωστόσο, ο Λάιτιζερ και ο Μνούτσιν δεν καθόρισαν ποια είναι τα προβλήματα στην «καρδιά» της διαμάχης των δύο χωρών.

Σε αυτό το κλίμα και σε μία κρίσιμη εβδομάδα για τις σχέσεις των δύο χωρών, ο κορυφαίος εμπορικός αντιπρόσωπος της Κίνας, ο αντιπρόεδρος της χώρας Λιου Χε, θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για εμπορικές διαπραγματεύσεις,

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Λιου θα βρεθεί στην Ουάσιγκτον στις 9-10 Μαΐου, ύστερα από πρόσκληση του εμπορικού αντιπροσώπου των ΗΠΑ Ρόμπερτ Λάιτιζερ και του υπουργού Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου.

Οι δασμοί δεν θα επιλύσουν τα οποιαδήποτε προβλήματα στη συνεχιζόμενη διμερή διαμάχη μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, σημείωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, την Τρίτη.

Σύμφωνα με το Reuters, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Geng Shuang, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης του Τύπου, υπογράμμισε ότι η Κίνα ελπίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εργαστούν με την Κίνα για να επιλύσουν η μία τις ανησυχίες της άλλης.

Νέο «χτύπημα» από τον Αμερικανό πρόεδρο χθες, για το θέμα των δασμών και των εμπορικών σχέσεων με το Πεκίνο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει, για πολλά χρόνια, 600 με 800 δισ. δολάρια τη χρονιά, στο εμπόριο. Με την Κίνα, χάνουμε 500 δισ. δολάρια. Λυπάμαι, αλλά δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό πια!», αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter.

The United States has been losing, for many years, 600 to 800 Billion Dollars a year on Trade. With China we lose 500 Billion Dollars. Sorry, we’re not going to be doing that anymore!