Σκληρό πόκερ από ΗΠΑ στην εμπορική συμφωνία με την Κίνα

Σε διπλό ταμπλό παίζει το εμπορικό παιχνίδι με το Πεκίνο η Ουάσιγκτον.

Από τη μια μεριά, σύμφωνα με την Εφημερίδα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αυξήσουν τους δασμούς από το 10% στο 25% σε εισαγωγές κινεζικών προϊόντων αξίας 200 δισ. δολαρίων από την Παρασκευή.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε μία διαδικασία εξαιρέσεων από τους επιπλέον δασμούς για συγκεκριμένα προϊόντα.

Από την άλλη πλευρά, σε εντελώς διαφορετικό κλίμα κινείται ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter. Η Κίνα επιθυμεί να διαπραγματευτεί τα εμπορικά ζητήματα με τον Τζο Μπάιντεν και τους «αδύναμους Δημοκρατικούς», τονίζει χαρακτηριστικά, αλλά «αυτό δεν πρόκειται να γίνει».

«Ο λόγος για τον οποίο η Κίνα έκανε πίσω και προσπάθησε να γίνει επαναδιαπραγμάτευση της εμπορικής συμφωνίας είναι η ειλικρινής ελπίδα ότι θα καταφέρουν να “διαπραγματευτούν” με τον Τζο Μπάιντεν ή κάποιον από τους πολύ αδύναμους Δημοκρατικούς, επιτρέποντας να κλέβουν τις Ηνωμένες Πολιτείες ($500 δισ. τον χρόνο) για πολλά χρόνια ακόμη…».

The reason for the China pullback & attempted renegotiation of the Trade Deal is the sincere HOPE that they will be able to “negotiate” with Joe Biden or one of the very weak Democrats, and thereby continue to ripoff the United States (($500 Billion a year)) for years to come....

Ο Τραμπ προσθέτει σε δεύτερο μήνυμά του στο κοινωνικό δίκτυο: «Μαντέψτε… Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό! Η Κίνα μόλις μας ενημέρωσε ότι έρχονται (ο αντιπρόεδρος) στις ΗΠΑ για να κλείσουν συμφωνία».

....Guess what, that’s not going to happen! China has just informed us that they (Vice-Premier) are now coming to the U.S. to make a deal. We’ll see, but I am very happy with over $100 Billion a year in Tariffs filling U.S. coffers...great for U.S., not good for China!