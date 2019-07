Βουτιά για το Bitcoin μετά την επίθεση Τραμπ στα crypto

Aπότομη πτώση σημειώνει το Bitcoin, μετά τα σχόλια και την κριτική του Αμερικανού προέδρου, όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα.

Το μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα του κόσμου έφτασε να χάνει σχεδόν 10%, αγγίζοντας τις 10.175 δολάρια, σύμφωνα με το CoinDesk. Για λίγο, υποχώρησε χαμηλότερα από τις $10.000, στο χαμηλό των $9.872.

Η αιτία για την πτώση δεν είναι σαφής, αλλά έρχεται αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι «δεν είναι οπαδός του Bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων, τα οποία δεν είναι χρήματα και των οποίων η αξία έχει υψηλή μεταβλητότητα».

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity....