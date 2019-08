Κλιμακώνει ο Τραμπ τον εμπορικό πόλεμο με Κίνα

Η απάντηση του αμερικανού προέδρου στην απόφαση της Κίνας να επιβάλει δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα 75 δισ. ευρώ ήρθε τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας.

Όπως υποστήριξε μέσω Twitter ο Ντοναλντ Τραμπ «για πολλά χρόνια η Κίνα (και πολλές άλλες χώρες) εκμεταλλεύονται τις ΗΠΑ στο εμπόριο, την κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και πολλά άλλα. Η χώρα μας χάνει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο από την Κίνα χωρίς τέλος να φαίνεται στον ορίζοντα…»

Εγραψε και άδικη εμπορική σχέση και δήλωσε ότι δεν έπρεπε να προχωρήσει σε νέους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα ύψους 75 δισ. δολαρίων κάτι που χαρακτήρισε πολιτικά υποκινούμενο. Ετσι ανακοίνωσε:

* Από 1η Οκτωβρίου τα αγαθά ύψους 250 δισ. δολαρίων αγαθών και προϊόντων από την Κίνα που φορολογούνται με 25% θα φορολογηθούν με 30%.

* Επιπρόσθετα τα υπόλοιπα 300 δισ. δολαρίων αγαθών και προϊόντων από την Κίνα που θα φορολογούνταν από τον Σεπτέμβριο με 10% θα φορολογηθούν με 15%.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από ένα 24ωρο κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου η οποία οδήγησε σε βουτιά τις αγορές.

Οργή για Κίνα αλλά και... Πάουελ

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει για σκληρή απάντηση μετά την απόφαδη της Κίνας να επιβάλει νέους δασμούς ύψους 75 δισ. δολαρίων σε αμερικανικά προϊόντα. Μέσω Twitter ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει σε αντίποινα, όπως και έκανε, ενώ... διέταξε τις αμερικανικές εταιρείες να μεταφέρουν την παραγωγική τους δραστηριότητα από την Κίνα στις ΗΠΑ και κατηγόρησε το Πεκίνο πως αποκόμισε τρισεκατομμύρια δολάρια κλέβοντας αμερικανική πνευματική ιδιοκτησία. Επίσης διέταξε τις αμερικανικές εταιρείες διανομής να σταματήσουν κάθε παράδοση του παυσίπονου Fentanyl που παράγεται στην Κίνα και που όπως είπε ο ίδιος ευθύνεται για τους θανάτους 100.000 Αμερικανών κάθε χρόνο.

Παράλληλα, εξαπέλυσε πυρά και κατά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ σχολιάζοντας σε μήνυμά του στο Twitter πως δεν γνωρίζει αν ο μεγαλύτερος εχθρός της χώρας είναι ο (Κινέζος πρόεδρος) Σι ή ο (επικεφαλής της Fed) Τζερόμ Πάουελ.

«Η χώρα μας έχει χάσει, βλακωδώς, τρισεκατομμύρια δολάρια με την Κίνα για πολλά χρόνια. Έχουν κλέψει την πνευματική μας ιδιοκτησία σε ρυθμό εκατοντάδων δισ. δολαρίων τον χρόνο και θέλουν να συνεχίσουν. Δεν θα το επιτρέψω! Δεν χρειαζόμαστε την Κίνα και, ειλικρινά, θα ήμασταν καλύτερα χωρίς αυτούς. Πρέπει να σταματήσουν τα μεγάλα ποσά χρημάτων που κλέβει η Κίνα από τις ΗΠΑ χρόνο με τον χρόνο.

Οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες διατάσσονται δια της παρούσης να ξεκινήσουν αμέσως να αναζητούν εναλλακτικές έναντι της Κίνας, συμπεριλαμβανομένου του να φέρουν την παραγωγή των προϊόντων μας στις ΗΠΑ. Θα απαντήσω στους δασμούς της Κίνας σήμερα το απόγευμα. Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης διατάσσω όλους τους μεταφορείς μας, συμπεριλαμβανομένων των Fed Ex, Amazon, UPS και το Ταχυδρομείο να σταματήσουν κάθε διανομή του Fentanyl από την Κίνα (ή από οπουδήποτε αλλού). Το Fentanyl σκοτώνει 100.000 Αμερικανούς τον χρόνο. Ο πρόεδρος Σι είχε πει πως θα σταματήσει - δεν το έπραξε. Η οικονομία μας, λόγω των κερδών μας τα τελευταία 2,5 χρόνια, είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή της Κίνας. Θα συνεχίσουμε έτσι!» τόνισε.

