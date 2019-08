Κίνα: Δασμοί-αντίποινα σε προϊόντα των ΗΠΑ αξίας $75 δισ.

Δασμούς-αντίποινα σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 75 δισ. δολαρίων αποκάλυψε η Κίνα την Παρασκευή, σε μία τελευταία ένδειξη κορύφωσης του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου με δήλωσή του ενημερώνει ότι θα επιβάλει επιπλέον δασμούς 5% ή 10% σε 5.078 προϊόντα που προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και περιλαμβάνουν αγροτικά προϊόντα, πετρέλαιο, μικρά αεροσκάφη και αυτοκίνητα.

Οι δασμοί σε κάποια προϊόντα θα επιβληθούν την 1η Σεπτεμβρίου και στα υπόλοιπα στις 15 Δεκεμβρίου.

«Η απόφαση της Κίνας να επιβάλει επιπλέον δασμούς οδηγήθηκε από τη μονομέρεια και τον προστατευτισμό των ΗΠΑ», τονίζει το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Το Πεκίνο θα προχωρήσει σε περαιτέρω μέτρα κατά των ΗΠΑ, σε αντίποινα για τους αμερικανικούς δασμούς σε κινεζικά προϊόντα αξίας $300 δισ., είχε προειδοποιήσει νωρίτερα με ανάρτηση του στο Twitter ο αρχισυντάκτης των Global Times, Hu Xijin.

«Σύντομα θα αποκαλύψει ένα σχέδιο επιβολής δασμών ως αντίποινα σε συγκεκριμένα αμερικανικά προϊόντα. Η Κίνα έχει πολεμοφόδια για να παλέψει. Η πλευρά των ΗΠΑ θα πονέσει», σημείωσε.

