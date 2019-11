Βούλιαξε η Βενετία: Βυθίστηκαν στο νερό πλατείες και σοκάκια

Η Βενετία επλήγη χθες από τη δεύτερη μεγαλύτερη πλημμυρίδα που έχει καταγραφεί ποτέ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η ιστορική βασιλική του Αγίου Μάρκου και να βυθιστούν στο νερό πολλές από τις πλατείες και τα σοκάκια της.

Ο δήμαρχός της Λουίτζι Μπρουνιάρο ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει τη Βενετία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και προειδοποίησε για σοβαρές καταστροφές.

Venice’s mayor called the city a disaster zone after the second highest tide ever recorded https://t.co/yiCPD89m1s pic.twitter.com/aC4l7YYVws

Αξιωματούχοι της πόλης ανακοίνωσαν ότι χθες στις 10:50 μ.μ. η πλημμυρίδα έφθασε τα 187 εκατοστά, λίγο λιγότερα από το ρεκόρ των 194 εκατοστών που είχε καταγραφεί το 1966.

«Η κατάσταση είναι δραματική. Ζητάμε από την κυβέρνηση να μας βοηθήσει. Το κόστος θα είναι υψηλό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής», έγραψε ο Μπρουνιάρο στο Twitter.

Η πλατεία του Αγίου Μάρκου βυθίστηκε κάτω από το νερό που ξεπερνούσε το ένα μέτρο, ενώ η παρακείμενη βασιλική του Αγίου Μάρκου πλημμύρισε για έκτη φορά μέσα σε 1.200 χρόνια.

More than 85% of Venice is under water, including famed St. Mark's Basilica, as floodwaters hit the second-highest levels ever https://t.co/7IjAEZCtQE pic.twitter.com/YyLkiyHNBa