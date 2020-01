Νοσοκομείο για ασθενείς με κοροναϊό χτίζει η Κίνα

Η Κίνα κατασκευάζει με γρήγορο ρυθμό ένα νοσοκομείο αποκλειστικά για ασθενείς που έχουν μολυνθεί από νέο κοροναϊό.

Oπως μεταδίδει το MarketWatch, από τον ιό έχουν χάσει τη ζωή τους 26 άτομα ενώ εκατοντάδες έχουν ασθενήσει -πάνω από 800 είναι τα κρούσματα.

Παράλληλα, έχει οδηγήσει σε άνευ προηγουμένου καραντίνα πόλεων, υποχρεώνοντας σε παραμονή στο σπίτι εκατομμύρια ανθρώπους, κατά τη διάρκεια των σημαντικότερων διακοπών της χώρας, τον εορτασμό του νέου Σεληνιακού Ετους.

Εκτός λειτουργίας τέθηκαν οι συγκοινωνίες σε 10 πόλεις, έκλεισαν ναοί, ενώ η Disneyland στη Σαγκάη θα κλείσει από το Σάββατο λόγω ανησυχιών ότι ο ιός θα μπορούσε να εξαπλωθεί κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές έρευνες, ο ιός μεταδόθηκε στους ανθρώπους από τα φίδια.

