Κέντρο απεικόνισης μαστού στη Βιοιατρική Αμπελοκήπων

Διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, που υποστηρίζει την εφαρμογή εξειδικευμένων απεικονιστικών μεθόδων. Ποιες εξετάσεις προσφέρει.

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 13:25

Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο Κέντρο Απεικόνισης Μαστού στην Αττική. Το Κέντρο σχεδιάστηκε ειδικά για να λειτουργεί ως ένας One Stop σταθμός ο οποίος προσφέρει στις γυναίκες μια ολοκληρωμένη εμπειρία προληπτικού και διαγνωστικού ελέγχου.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το Κέντρο Απεικόνισης Μαστού διαθέτει εξοπλισμό, τελευταίας τεχνολογίας, που υποστηρίζει την εφαρμογή εξειδικευμένων απεικονιστικών μεθόδων για την όσο το δυνατόν πιο ακριβή και αξιόπιστη διάγνωση της υγείας των μαστών.

Στις εξετάσεις που προσφέρει περιλαμβάνονται:

  • Ψηφιακή μαστογραφία
  • Τελευταίας γενιάς 3D Ψηφιακή Μαστογραφία με Τομοσύνθεση
  • Εντοπιστικός Υπέρηχος
  • Μαγνητική τομογραφία μαστών
  • Ελαστογραφία μαστών - μια προηγμένη εφαρμογή των σύγχρονων υπερηχογραφικών μηχανημάτων
  • Παρακέντηση FNA & Core Biopsy – δύο επεμβατικές πράξεις ιστολογικής ταυτοποίησης
  • Υπηρεσία δεύτερης γνώμης, ως ένα πολύτιμο βήμα που μπορεί να προσφέρει σιγουριά, επιβεβαίωση ή μια πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση.

Το Κέντρο είναι στελεχωμένο από έμπειρους ιατρούς ακτινολόγους, εξειδικευμένους στην απεικόνιση μαστού.

Για περισσότερες πληροφορίες και για προγραμματισμό ραντεβού, επισκεφθείτε τη σελίδα https://bioiatriki.gr/kentro-apeikonisis-mastou/

