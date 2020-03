Ο Τραμπ υπέρ της χαλάρωσης των μέτρων για τον κορωνοϊό

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει αμφιβολίες για τα περιοριστικά μέτρα που έχουν εφαρμοσθεί για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού, ανησυχώντας για τις επιπτώσεις που θα έχουν στην οικονομία.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε το φάρμακο να είναι χειρότερο από το ίδιο το πρόβλημα», έγραψε στο Twitter. «Στο τέλος της περιόδου των 15 ημερών, θα λάβουμε απόφαση για την κατεύθυνση που θέλουμε να πάρουμε», πρόσθεσε.

WE CANNOT LET THE CURE BE WORSE THAN THE PROBLEM ITSELF. AT THE END OF THE 15 DAY PERIOD, WE WILL MAKE A DECISION AS TO WHICH WAY WE WANT TO GO!